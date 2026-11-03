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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traducido por

Manchester United-Roma 1-2 EN DIRECTO: Soulé y después Malen; recorta distancias Bruno Fernandes. ¡Increíble doble remate al palo de Mbeumo!

Manchester United vs Roma
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Noche de Champions League en Old Trafford entre Manchester United y Roma. Tras la victoria con muchos goles en Udine, la Roma busca confirmar su buen momento en Europa, en un estadio difícil y fascinante, ante un rival en claras dificultades. Los Red Devils han perdido sus últimos tres partidos entre liga y copas. En los últimos 9 han empatado 3 veces y han sufrido 6 derrotas; no ganan desde el pasado 10 de septiembre, cuando vencieron 4-0 al Sabah.

Para Gasperini, la duda es Gollini: con Svilar de baja por lesión, la titularidad corresponde al ex del Atalanta (que pasó una etapa en las categorías inferiores del Manchester United), pero el problema de espalda que ha sufrido esta mañana podría dejarlo fuera. Está preparado el tercer portero, Devis Vásquez.

  • LAS JUGADAS MÁS DESTACADAS

    SEGUNDA PARTE

    59' ¡Ocasión clamorosa para el Manchster United! Mbeumo arranca en posición legal, supera a Vasquez, pero golpea primero un poste y luego el otro.

    58' SE REPITE EL PENALTI Y MARCA FERNANDES: Cristante, que había despejado el rechace de Vasquez, entra en el área antes del lanzamiento de Bruno Fernandes. El VAR detiene el juego y se repite el penalti. Bruno Fernandes no falla y engaña al colombiano.

    56' ¡VASQUEZ LE PARA EL PENALTI A BRUNO FERNANDES!: Mancini toca a Cunha dentro del área y el árbitro señala el punto de penalti. Bruno Fernandes busca el palo contrario, Vasquez rechaza con la mano abierta. Después despeja Cristante.

    PRIMERA PARTE

    45' Gran acción de Malen, que supera a Heaven y cruza el balón con la derecha. Para Lammens, que después también le niega el gol a Mora.

    40' Cabezazo de Balerdi tras un saque de esquina botado por Mora. Para Lammens sin problemas.

    18' GOL DE LA ROMA: Malen engaña a Lammens. Penalti perfecto.

    17' PENALTI PARA LA ROMA: Heaven rechaza con el brazo, dentro del área, el disparo de Soulé. Penalti clarísimo

    11' GOL DE LA ROMA: el Manchester United pierde un balón peligrosísimo en el centro del campo. Malen se la pasa a Mora, que cambia el juego de banda y encuentra a Soulé completamente solo en el área. Su zurdazo bate a Lammens.

  • ACTA DEL PARTIDO Y ALINEACIONES OFICIALES

    Manchester United-Roma 1-2

    Goleadores: 11' Soulé (R), 18' de penalti Malen (R), 58' de penalti Fernandes (M)

    Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven (75' Martinez); Dalot, Baleba (51' Tielemans), Mainoo, Diallo (75' Lacey); Mbeumo, Bruno Fernandes; Cunha. Entrenador: Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini (75' Ghilardi), Balerdi, Hermoso (75' NDicka); Rensch (21' Lulli), Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora (46' Pisilli); Malen (78' Castro). Entrenador: Gasperini.

    Árbitro: Gil Manzano

    Amonestados: Soulé (R), Fernandes (R), Lulli (R), Malen (R), Heaven (M), Maguire (M)

    Expulsados:

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