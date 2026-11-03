Noche de Champions League en Old Trafford entre Manchester United y Roma. Tras la victoria con muchos goles en Udine, la Roma busca confirmar su buen momento en Europa, en un estadio difícil y fascinante, ante un rival en claras dificultades. Los Red Devils han perdido sus últimos tres partidos entre liga y copas. En los últimos 9 han empatado 3 veces y han sufrido 6 derrotas; no ganan desde el pasado 10 de septiembre, cuando vencieron 4-0 al Sabah.
Para Gasperini, la duda es Gollini: con Svilar de baja por lesión, la titularidad corresponde al ex del Atalanta (que pasó una etapa en las categorías inferiores del Manchester United), pero el problema de espalda que ha sufrido esta mañana podría dejarlo fuera. Está preparado el tercer portero, Devis Vásquez.