Manchester United planea un fichaje de 115 millones de euros por Sandro Tonali como relevo de Casemiro

Según The Telegraph, el Manchester United será uno de los clubes que entren en la puja. La Juventus mantiene un “interés concreto” en el exjugador del AC Milan y contempla su posible regreso a Italia, pero los Red Devils están dispuestos a ofrecerle continuidad y un proyecto a largo plazo en el fútbol inglés.

Tonali es una de varias alternativas que se manejan en la mitad roja de Mánchester. También están bajo seguimiento el mediocampista del Nottingham Forest, Elliott Anderson, así como el internacional inglés Adam Wharton, actualmente en el Crystal Palace.

El Manchester City también ha monitorizado de cerca la situación de Tonali, fiel a su política de rastrear talento ya contrastado en la Premier League. En caso de que el Newcastle se plantee una venta, obtendría un beneficio considerable por un jugador que fichó en 2023 por 55 millones de libras (75 millones de dólares).

Las Urracas tienen al internacional italiano bajo contrato hasta 2029, lo que mantiene su tasación en niveles elevados. En St James’ Park son conscientes de que futbolistas como Declan Rice, Enzo Fernández y Moisés Caicedo salieron por cifras de nueve dígitos, y asumen que una cantidad similar sería necesaria para desprenderse de un mediocampista total como Tonali.