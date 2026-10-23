Según Jamie Jackson, Eddie Howe sería el candidato preferido del Manchester United si los Red Devils decidieran destituir a Michael Carrick. El motivo es la amplia experiencia del inglés como entrenador en la Premier League. Howe ha entrenado al Newcastle, al Bournemouth y al Burnley.
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Manchester United piensa en Emery, pero el Aston Villa pide 24 millones para dejarlo marchar
Unai Emery también interesa a los Red Devils, pero el Aston Villa pide una indemnización de 24 millones de euros por su entrenador. Sin embargo, el español no es el único candidato; Julian Nagelsmann también figura en la lista, según el Telegraph. El alemán estaría dispuesto a escuchar una oferta y querría trabajar en la Premier League.
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