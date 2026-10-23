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Unai Emery Aston Villa 2026Getty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Manchester United piensa en Emery, pero el Aston Villa pide 24 millones para dejarlo marchar

U. Emery
Manchester United

Nuevos rumores sobre el banquillo del Manchester United

Según Jamie Jackson, Eddie Howe sería el candidato preferido del Manchester United si los Red Devils decidieran destituir a Michael Carrick. El motivo es la amplia experiencia del inglés como entrenador en la Premier League. Howe ha entrenado al Newcastle, al Bournemouth y al Burnley.


  • Unai Emery también interesa a los Red Devils, pero el Aston Villa pide una indemnización de 24 millones de euros por su entrenador. Sin embargo, el español no es el único candidato; Julian Nagelsmann también figura en la lista, según el Telegraph. El alemán estaría dispuesto a escuchar una oferta y querría trabajar en la Premier League.

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