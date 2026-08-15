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Manchester United-Milan, los mejores y los peores: Chukwueze y Ramos, desatados; sorpresa Cisse. Desastre de Terracciano

Manchester United vs AC Milán
Manchester United
AC Milán
Amistosos

Los aprobados y los suspensos del último amistoso del AC Milan antes del debut en la Serie A contra el Torino.

Último amistoso de verano del Milan, y luego ya llega la hora de ponerse serios. El AC Milan ha ganado 4-2 al Manchester United en Breslavia, Polonia. Para Amorim, que se reencontró con su pasado reciente, del que se separó claramente de mala manera, se trataba de una prueba clave. Ante los Red Devils había que empezar a vislumbrar al equipo que saltará al campo contra el Torino el domingo 23 de agosto, en la primera jornada de la Serie A 2026/27, aunque estuviera mermado por las lesiones y el mercado: llegaron buenas señales y otras no tan buenas.


A continuación, los aprobados y los suspensos del test de Ferragosto:


  • FBL-FRIENDLY-MAN UTD-AC MILANAFP

    TOP

    Goncalo Ramos: primer partido como titular con el Milan, y resultado: primer gol, de cabeza y de auténtico delantero, además de dos asistencias geniales, para Chukwueze y Loftus-Cheek. Entre medias, muy buenas descargas para sus compañeros; es un atacante con un pie exquisito, y se ve en la acción del gol del nigeriano, cuando con una inteligencia de número 10, en lugar de chutar, asiste a su compañero con un no-look. Si el día empieza así de bien, será un gran protagonista.


    Chukwueze: el mejor del Milan, el único en permanecer sobre el campo durante todo el partido. Amorim siente debilidad por él y se entiende por qué: ensancha el juego y corta la defensa rival, como en el caso de los centros decisivos para Cissé y Ramos. Parece la verdadera arma extra del Milan en fase ofensiva, la llave para hacer pedazos la defensa del United. Después de años difíciles, puede que por fin haya llegado su momento, en un rol diferente, como carrilero derecho en el 3-4-2-1.


    Jashari: lucha y recupera balones, siempre metido en el juego, y participa en la acción del gol del 1-1, robándole el balón a Mazraoui y sirviendo a Ramos. Es quien marca los tiempos y las formas de la presión, parece otro jugador respecto al año pasado.


    Cissé: buenas iniciativas en la primera parte desde el punto de vista ofensivo, es uno de los pocos que intenta irse del hombre. Gran personalidad. Inicia y culmina la acción del 2-2 a pase de Chukwueze. Es inexplicable pensar en dejarle salir sin alternativas serias, sobre todo en una cesión en seco: grata sorpresa para Amorim.


    Torriani: continúa su verano de fenómeno, esta vez parándole un penalti al capitán del United, Bruno Fernandes, y transmitiendo seguridad a los suyos, con otras dos buenas intervenciones, una de ellas ante Rashford. No está nada mal.

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  • FLOP

    Musah: pierde de inmediato a Maguire en la jugada del cabezazo tras un córner que acaba en gol; está por ver por qué lo marca él. Partido de contención, siempre le falta ese chispazo.


    Estupinan: con dificultades en los apoyos, también falla en las coberturas y se gana pronto una amarilla, con Marciniak perdonándole después la roja. No se entiende por qué se frenó su traspaso al Aston Villa, visto que nunca ha convencido y sigue sin hacerlo.


    Terracciano: una locura total que provoca el penalti señalado sobre Tielemans, aunque inexistente. Con muchas dificultades en la salida de balón, también roza el gol en propia puerta, antes de regalarle a Dorgu el fácil gol del 2-1. Desastre total, el peor sobre el campo.

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