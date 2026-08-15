Amistoso

Manchester United-Milan

Goleadores:





El Milan prosigue su camino en la preparación veraniega con otro amistoso de lujo: en la cita de Ferragosto, a las 16:45 se enfrenta al Manchester United.

Después de empatar con el Inter en el derbi de Perth y sufrir una dura derrota ante el Chelsea por 3-0 en Indonesia, el AC Milan de Ruben Amorim, ex que acabó mal su etapa,vuela a Polonia, a Breslavia, para enfrentarse a los Reds de Michael Carrick.

Última prueba para el Diavolo, todavía muy condicionado por las ausencias por lesión y mercado, a siete días del debut en la Serie A, previsto para el domingo 23 de agosto a las 20:45 contra el Torino. Se quedan fuera por decisión técnica Fofana, Tomori, Odogu y Nkunku, ya al margen del proyecto, mientras que faltan por varios problemas físicos Gabbia, Gimenez, Leao y Pulsic.





Gonçalo Ramos, el fichaje más caro de la Serie A en este mercado y de la historia del Milan, debuta de inicio en un partido no oficial.















