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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Manchester United-Milan a las 16:45, últimas noticias y posibles alineaciones EN DIRECTO

Manchester United vs AC Milán
AC Milán
Manchester United
Amistosos

Sigue con nosotros en directo el último amistoso del equipo de Amorim antes del debut en la Serie A contra el Torino.

Amistoso

Manchester United-Milan

Goleadores:


El Milan continúa su camino en la preparación estival con otro amistoso de lujo: en la cita de Ferragosto, a las 16.45, se mide al Manchester United.

Después de empatar con el Inter en el derbi de Perth y sufrir una dura derrota ante el Chelsea por 3-0 en Indonesia, el Milan de Ruben Amorim, un ex con el que la relación terminó mal,vuela a Polonia, a Breslavia, para enfrentarse al Manchester United de Michael Carrick.

Última prueba para el Diavolo, todavía muy condicionado por las bajas por lesión y el mercado, a siete días del debut en la Serie A, previsto para el domingo 23 de agosto a las 20:45 contra el Torino. Fuera por decisión técnica Fofana, Tomori, Odogu y Nkunku, ya al margen del proyecto, mientras que faltan por diversos problemas físicos Gabbia, Gimenez, Leao y Pulsic.


Gonçalo Ramos, el fichaje más caro de la Serie A en este mercado y de la historia del Milan, debuta de inicio de manera no oficial.





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  • EL ACTA DEL PARTIDO

    Manchester United-Milan

    Goleadores:


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; DIallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. Ent. Carrick.


    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gabbia, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao; Ramos. Ent. Amorim.


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    Expulsados:

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