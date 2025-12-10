Getty Images Sport
Manchester United lanza inesperada oferta a Sergio Ramos después de su adiós al Monterrey
Manchester United apuesta por Ramos en plena crisis defensiva
Aunque se encuentra en el ocaso de una carrera brillante, Sergio Ramos demostró en México que todavía mantiene su espíritu competitivo. Tras llegar a Monterrey en febrero de 2025, el defensa central contribuyó con siete goles en 32 partidos, una cifra notable para su posición, mientras lideraba la defensa con la agresividad y el liderazgo que lo caracterizaron en sus mejores años en el Real Madrid. Tras la eliminación de Monterrey de los playoffs de la Liga MX, Ramos confirmó de manera contundente que había disputado su último partido con el club.
Según un informe de Cadena SER, difundido por Fichajes, el campeón del mundo está priorizando un regreso a Europa, buscando un último desafío antes de retirarse. Manchester United, consciente de su calidad y disponibilidad, se ha movido rápidamente y es considerado el favorito para ficharlo. Sin embargo, las negociaciones aún están en fases iniciales y nada ha sido “finalizado”.
- Getty Images Sport
Un romance del pasado vuelve a la vida
Esta no es la primera vez que los gigantes de la Premier League han mostrado interés en Sergio Ramos. En 2015, el Manchester United estuvo en conversaciones avanzadas para ficharlo desde el Real Madrid y presentó una oferta de 28,6 millones de libras, según informó Sky Sports en ese momento. Ramos admitió más tarde que había considerado seriamente la propuesta antes de comprometerse finalmente con un nuevo contrato de cinco años en España.
"Me quedé donde debía quedarme, en el Real Madrid, pero estuve realmente cerca de jugar para el United," confesó en 2023 en una entrevista con The Mirror. "No pudo ser, pero mantengo esa admiración por el club, por la Premier League y por los jugadores, porque el ritmo de juego es diferente, y es una liga de la que todos podemos aprender mucho."
El United volvió a intentar ficharlo en 2023, presentando una propuesta tardía de unas 73,000 libras semanales, pero Ramos la rechazó casi de inmediato. Según The Sun, la rapidez de su negativa sorprendió a los responsables del club, quienes habían tardado demasiado en concretar los términos.
Un regreso sentimental en Sevilla
Tras rechazar al Manchester United, Ramos regresó al Sevilla, el club donde se formó en la academia y comenzó su carrera profesional dos décadas atrás. Aceptó un salario considerablemente reducido para concretar el regreso, describiéndolo como un acto de responsabilidad hacia su familia y un homenaje a Antonio Puerta, el exjugador sevillista fallecido en 2007, con quien había forjado un vínculo muy cercano.
"Creo que era una deuda con mi abuelo, con mi padre, con el Sevillismo, con Antonio Puerta y con muchas cosas que han significado mucho para mí," compartió Ramos. "Creo que ya era hora."
- Getty
Una carrera grabada en la historia del fútbol
Con 180 partidos internacionales, más que cualquier otro jugador masculino en la historia de España, Sergio Ramos fue pieza clave en el equipo que conquistó la Copa del Mundo en 2010 y ganó campeonatos europeos consecutivos. Su etapa en el Real Madrid incluyó cinco títulos de La Liga y cuatro de la Liga de Campeones, consolidando su reputación por goles decisivos, defensa audaz y presencia imponente que ha dejado huella en varias generaciones.
Sin embargo, queda por ver si sus piernas, ya envejecidas, cuentan con suficiente energía para sostener el ritmo intenso de la Premier League.
Anuncios