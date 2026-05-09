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Manchester United, Juventus y AC Milan siguen de cerca al defensa del Elche y de Austria
Los grandes clubes europeos se suman a la pugna
El meteórico ascenso de Affengruber ha llamado la atención de las principales ligas europeas. Según Florian Plettenberg, de Sky Sport Alemania, el defensa central austriaco interesa a varios clubes de élite de cara al mercado de fichajes de verano.
Según se informa, Manchester United, Juventus, AC Milan, Atlético de Madrid y Sevilla siguen de cerca al defensa, lo que promete un mercado de verano apasionante.
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Una temporada espectacular en La Liga
La cotización de Affengruber se ha disparado desde que llegó al Elche como agente libre en verano de 2024. Tras dejar el Sturm Graz, se reveló como un fichaje clave: ayudó al equipo español a ascender y se consolidó como gran promesa del fútbol.
Esta temporada ha jugado 36 partidos entre La Liga y la Copa del Rey, marcando un gol y dando dos asistencias; solo se perdió dos encuentros ligueros por sanción.
Reconocimiento internacional y sueños de la Copa del Mundo
Su buen rendimiento en la liga nacional le ha valido su primera convocatoria con Austria. Affengruber debutó en un amistoso contra Ghana y fue incluido en la lista preliminar del Mundial.
Con el torneo a punto de empezar, se asegura que el jugador y sus agentes valoran una salida a un club de mayor nivel para afianzar su puesto en la selección. Pese a tener contrato hasta 2027, podría marcharse este verano para aprovechar su creciente prestigio.
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Elche se prepara para recibir una importante inyección de fondos
Aunque al Elche le costaría desprenderse de su líder defensivo, el club puede obtener un buen beneficio por un jugador que llegó gratis. Su valor de mercado ronda los 9 millones de euros, cifra que podría subir si se desata una guerra de ofertas.
Los Franjiverdes se frotan las manos ante una venta histórica. Varios clubes prestigiosos están al acecho, y Affengruber parece listo para un fichaje que impulsará su carrera.