Manchester United, Juventus y AC Milan siguen de cerca al defensa del Elche y de Austria

El meteórico ascenso de Affengruber ha llamado la atención de las principales ligas europeas. Según Florian Plettenberg, de Sky Sport Alemania, el defensa central austriaco interesa a varios clubes de élite de cara al mercado de fichajes de verano.

Según se informa, Manchester United, Juventus, AC Milan, Atlético de Madrid y Sevilla siguen de cerca al defensa, lo que promete un mercado de verano apasionante.