Manchester United está instado a rechazar a Adam Wharton y Elliot Anderson para fichar a Tyler Adams en busca de un nuevo mediocampista
La lista de candidatos del United no incluye a Adams
Se espera que los Red Devils respalden a Amorim en el mercado de invierno mientras busca imponer su autoridad en un equipo que aún busca coherencia. El United no ha sido tímido en el mercado de transferencias en la última década, invirtiendo más de £800 millones ($1070m) entre 2020 y 2025 y añadiendo otros £219m ($293m) solo este verano. Sin embargo, a pesar de todo ese gasto, la búsqueda de un ancla de centro del campo confiable continúa. Casemiro fue traído desde el mediocampo, pero su futuro está en juego ya que su contrato vence en el verano.
Carlos Baleba del Brighton sigue siendo una prioridad a largo plazo, pero el club de la costa sur ha cerrado la puerta a cualquier negociación en enero. Elliot Anderson del Nottingham Forest es admirado Adam Wharton, por su parte, ha impresionado en el Crystal Palace y alberga ambiciones de jugar en la Liga de Campeones, aunque recientemente comprometió su futuro con un nuevo contrato y no ha presionado para un cambio. Cada objetivo aporta calidad, pero también complicaciones. En ese contexto, The Telegraph ha sugerido que el United podría encontrar una solución más inmediata y tácticamente adecuada en Tyler Adams.
Defendiendo a Tyler Adams
Los números de Adams esta temporada son impactantes. Entre los centrocampistas de la Premier League, solo Moisés Caicedo ha hecho más intercepciones, mientras que el estadounidense también ha acumulado 35 entradas. En Bournemouth, su presencia ha liberado a Alex Scott para jugar más arriba en el campo, sabiendo que hay seguridad detrás de él.
Adams ha sido descrito cada vez más como un ajuste natural para el llamado rol de Makelele, el escudo en posición profunda perfeccionado por Claude Makelele y luego encarnado por jugadores como Casemiro y Rodri. El triunfo del Balón de Oro de Rodri en 2024 fue visto por muchos como un reconocimiento tardío de la importancia de ese rol. De manera similar, cuando Luka Modric rompió el duopolio de Messi-Ronaldo en 2018, lo hizo con Casemiro trabajando para proteger la defensa detrás de él. Y Adams comprende esa responsabilidad.
"Mi papel en el fútbol no es el más bonito," explicó Adams. "No soy el que sale cada fin de semana como Antoine Semenyo anotando goles y regateando jugadores. Quiero ganar y sé cómo ganar y sé que mi papel en cualquier equipo puede ser invaluable si se juega bien. Soy desinteresado y quiero hacer el trabajo que otros chicos quieren que haga para hacerlos lucir bien."
De revés en Leeds a resurgimiento en Bournemouth
Después de llegar a Bournemouth desde Leeds en 2023, una lesión truncó su primera temporada, limitándolo a solo una titularidad. Adams estuvo cerca de unirse a Chelsea antes de ese movimiento, con el club londinense buscando un No.6 antes de finalmente conseguir a Moises Caicedo. La temporada pasada marcó un punto de inflexión. Bajo Andoni Iraola, Adams se convirtió en un elemento habitual, y esa trayectoria ascendente ha continuado en la campaña actual, ya que el porcentaje de victorias de Bournemouth mejora notablemente cuando el estadounidense está en el equipo. Y el centrocampista atribuyó a Iraola ese resurgimiento.
"No puedo agradecerle lo suficiente a Bournemouth por la confianza que tuvieron en mí", dijo. "Estaban fichando a un jugador que estaba lesionado y no sabían cuándo volvería. Jugué dos o tres partidos en mi primera temporada, así que tener una serie de partidos, estoy ansioso por crecer y mostrar de lo que soy capaz de hacer.
"El entrenador. La forma en que juega, la forma en que organiza a su equipo cada semana y la confianza que nos infunde a cada uno de nosotros y en nuestro papel y trabajo en el equipo. Los jugadores realmente lo creen. Todos los pequeños detalles en los que realmente nos enfocamos. Tuvimos una pretemporada muy fuerte, fue bueno tener al grupo saludable entrando en la pretemporada en comparación con la temporada pasada donde tuvimos lesiones y no pudimos encontrar la cohesión en algunos partidos. Ahora se puede ver la química entre los jugadores."
¿Qué sigue?
El lunes por la noche, Adams saldrá a Old Trafford cuando Bournemouth visite a United en la Premier League. Es una oportunidad para que la directiva de United evalúe de cerca lo que el capitán de la USMNT aporta sobre la mesa. Con Baleba no disponible, Wharton asentado y Anderson dudoso, el caso a favor de Adams está ganando impulso. Puede que no llegue con la expectativa de un fichaje estrella, pero podría hacer el trabajo para Amorim.
