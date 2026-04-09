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Manchester United, Arsenal y Chelsea pujan por Morgan Rogers, mientras Aston Villa fija su precio de traspaso
El Villa fija un precio desorbitado por la estrella inglesa
Según The Times, el Aston Villa ha fijado un precio superior a 80 millones de libras (108 millones de dólares) por Rogers, ante la expectativa de recibir numerosas ofertas. El centrocampista de 23 años ha marcado 24 goles y dado 23 asistencias desde la temporada pasada, cifras que lo consolidan como uno de los mejores de la Premier League. Su valor podría subir aún más si brilla con Inglaterra en el próximo Mundial bajo la dirección de Thomas Tuchel.
Parte de esta valoración se debe a una cláusula de reventa acordada cuando llegó procedente del Middlesbrough por 15 millones de libras en febrero de 2024. Middlesbrough percibirá el 20 % de cualquier plusvalía, así que Villa necesita una prima para maximizar sus ingresos. El club de las Midlands, que acaba de renovarlo hasta 2031 sin cláusula de rescisión, parte con ventaja en cualquier negociación.
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Las presiones financieras podrían obligar a vender
A pesar de querer conservar a Rogers, al Villa le costaría rechazar una oferta millonaria por sus problemas de sostenibilidad financiera. El club perdió 120,3 y 85,9 millones de libras en las dos temporadas anteriores y, aunque ganó dinero la pasada, fue gracias a la venta única del equipo femenino y del local «Warehouse». Un informe reciente de la UEFA alertó sobre sus problemas financieros y señaló que vender a un jugador valioso sería la «forma más sencilla» de evitar futuras infracciones de las normas.
Además, el propio Rogers estaría abierto a fichar por un club de élite. Aunque ha brillado en Villa Park, la oportunidad de unirse a un equipo que lucha por la Premier y juega la Liga de Campeones resulta muy atractiva para este versátil delantero en su mejor momento.
Arsenal y Manchester United buscan refuerzos para el lateral izquierdo.
Arsenal y United ven prioritario reforzar la banda izquierda este verano. La posible llegada de Rogers al Arsenal podría significar la salida de Leandro Trossard o Gabriel Martinelli. Trossard, de 31 años, ha perdido regularidad en la segunda parte de la temporada y solo le queda un año de contrato. El futuro de Martinelli aún se debate: el club duda entre renovarle o mantenerlo como opción de plantilla.
El United busca más opciones ofensivas y valora que Rogers pueda actuar tanto en banda como en el centro del campo. Los Red Devils planean una profunda remodelación de su mediocampo y el joven talento encaja en el perfil de jugador dinámico y de la cantera que busca el departamento de fichajes liderado por INEOS.
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Posible culebrón del verano
El Chelsea sigue en la pugna tras seguir a Rogers más de un año. Con tres de los «Seis Grandes» ya en la carrera, la lucha por el jugador del Villa será clave en el mercado de fichajes de verano.