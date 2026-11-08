Diez partidos disputados, ocho puntos conseguidos. Ese es el balance del Manchester United, que llega al parón de selecciones de noviembre en plena zona de descenso, con un solo punto más que el Crystal Palace, último con 7. Y si Dorgu no hubiera marcado hoy en el minuto 94 el gol del 4-4 definitivo contra el Aston Villa, la clasificación sería aún peor. Los números son terribles: los Red Devils solo han ganado un partido de liga, el pasado 30 de agosto, por 5-2 ante el Ipswich. Y tras el parón les espera el esperado duelo contra el Liverpool en Anfield.
Manchester United, 4-4 ante el Aston Villa: se va al parón en zona de descenso. Carrick, en peligro
La defensa siempre encaja goles; Lammens, mal
Ante el equipo de Unai Emery volvieron a verse los mismos errores y las mismas limitaciones de un equipo mal construido, con pocos líderes y con jugadores que no están a la altura de lo que representa la camiseta en puestos decisivos. En los dos primeros goles, de Alysson y Jackson (en el minuto 1 y en el 4), es evidente la responsabilidad de Lammens (hoy había ojeadores del United en la tribuna en Monza para observar de cerca a Carnesecchi); en conjunto, la defensa volvió a dejar una mala imagen. En 10 partidos, el United ha encajado 19 goles; solo el Palace, con 24, y el Ipswich, con 20, lo han hecho peor.
CARRICK, FUTURO EN DUDA
Entre las buenas noticias está la actitud del equipo, que da la impresión de no rendirse nunca y de creer hasta el final. Así ocurrió ante la Roma, a la que remontó un 0-2 para ganar 3-2 en la Champions League, y volvió a suceder hoy con los goles de Zirkzee (92') y Dorgu (96'), que rescataron un partido que parecía perdido. Pero es demasiado poco para mirar con optimismo al futuro, que podría ser sin Carrick. El técnico descartó la posibilidad de dimitir tras el partido. La pelota pasa ahora al club, que hará sus valoraciones en los próximos días.
KEANE CONTRA CARRICK
Tras el partido, una antigua gloria del Manchester United, Roy Keane, lanzó una dura crítica: «Carrick habla mucho, pero no dice gran cosa. No para de decir que tenemos que cerrar filas... Más le vale ponerse manos a la obra con eso».
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias