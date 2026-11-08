Ante el equipo de Unai Emery volvieron a verse los mismos errores y las mismas limitaciones de un equipo mal construido, con pocos líderes y con jugadores que no están a la altura de lo que representa la camiseta en puestos decisivos. En los dos primeros goles, de Alysson y Jackson (en el minuto 1 y en el 4), es evidente la responsabilidad de Lammens (hoy había ojeadores del United en la tribuna en Monza para observar de cerca a Carnesecchi); en conjunto, la defensa volvió a dejar una mala imagen. En 10 partidos, el United ha encajado 19 goles; solo el Palace, con 24, y el Ipswich, con 20, lo han hecho peor.