Manchester City y Arsenal están inmersos en un importante pulso en el mercado de fichajes por Ndiaye, ya que las dos fuerzas dominantes de la Premier League buscan reforzar sus respectivas líneas de ataque, según talkSPORT. Ndiaye, que ha ascendido rápidamente hasta situarse entre los atacantes más peligrosos de la categoría, es ahora objeto de un intenso seguimiento por parte de las secretarías técnicas tanto del Etihad Stadium como del Emirates Stadium.

Sin embargo, el Everton no está por la labor de dejar marchar a su estrella por un precio bajo. Se entiende que el club ha fijado una asombrosa tasación de 80 millones de libras para la estrella senegalesa, una cifra que refleja tanto su importancia en el planteamiento táctico de David Moyes como su potencial a largo plazo. Dado que Ndiaye tiene contrato actualmente en Merseyside hasta el verano de 2029, el Everton tiene todas las de ganar en las negociaciones.