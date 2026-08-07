El Manchester City acelera los trabajos para rediseñar su centro del campo. Con la salida de Rodri cada vez más probable, el club inglés ya se ha puesto manos a la obra para identificar los perfiles que deberán recoger el legado del Balón de Oro español, destinado a acercarse al Barcelona tras una temporada como absoluto protagonista, culminada con el reconocimiento al mejor jugador del último Mundial.





La directiva del City no quiere que le coja desprevenida la situación y ya ha puesto en marcha una estrategia precisa para reforzar la medular. Tras hacer oficial la llegada de Elliot Anderson, el Manchester City apunta a incorporar al menos a otros dos centrocampistas de alto nivel para mantener intacta la calidad de la plantilla y garantizar a Enzo Maresca nuevas soluciones tácticas.