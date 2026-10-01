En concreto, en la nota de la Premier League se lee que: «La Comisión independiente constató que entre las temporadas 2009/10 y 2017/18: el Manchester City suscribió contratos “ficticios” (que tergiversaban el verdadero acuerdo entre las partes) con varios socios comerciales, y también se sirvió de acuerdos “ficticios” con otros, para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes; el club presentó balances falseados y ocultó la verdadera situación financiera a los auditores y a los organismos de control del fútbol; el Manchester City vulneró de forma significativa los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA; durante la investigación de la Premier League, el Manchester City cometió múltiples infracciones de sus obligaciones de cooperación y de la máxima buena fe hacia la Liga (tres de las cuatro presuntas infracciones fueron confirmadas)». Ahora se avecinan más problemas, con las reclamaciones económicas por parte de quienes compitieron con el City en estos años y vieron escaparse objetivos deportivos y económicos a causa del dopaje administrativo del club de Mánchester.