Los grandes clubes ingleses siguen de cerca al delantero del Lokomotiv de Moscú, pero las sanciones del Reino Unido lo impiden. Aunque los ojeadores lo consideran uno de los mejores talentos jóvenes del mundo, la normativa derivada del conflicto en Ucrania impide a la Premier League pagar traspasos a entidades rusas.

Este impedimento quedó claro en el caso de Nikola Vlasic y el West Ham, cuando se determinó que era imposible pagar una cuota pendiente según la ley británica. City y Chelsea estudiaron movimientos mediante clubes asociados, y United barajó una cesión, pero ninguna opción resultó viable.