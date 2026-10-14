El encuentro en el Etihad fue un fascinante choque de planteamientos entre Enzo Maresca y Luis Enrique. El Manchester City buscó imponer su dominio habitual mediante una posesión prolongada y un esquema 4-2-3-1 de presión alta, con la intención de asfixiar a los visitantes en su propio tercio defensivo. El plan de Maresca se centró en utilizar a Enzo Fernandez y Elliot Anderson como doble pivote para controlar el ritmo, mientras confiaba en el talento individual de Jeremy Doku y Rayan Cherki para abrir la defensa parisina.

Por su parte, Luis Enrique llegó con una estrategia clara para aprovechar el posicionamiento agresivo del City. El Paris Saint-Germain se dispuso en un 4-3-3 flexible que priorizaba la verticalidad sobre la circulación horizontal del balón. Al atraer a numerosos jugadores del City hacia delante, el PSG generó grandes espacios a la espalda de la línea defensiva local. El objetivo principal era superar rápidamente la primera línea de presión del City y aprovechar la explosiva velocidad de Ousmane Dembele y Desire Doue para dejar a los centrales del City en situaciones de uno contra uno durante las transiciones rápidas.