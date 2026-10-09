El Tottenham es colista de la Premier League, pero en la rueda de prensa de Roberto De Zerbi llegó una pregunta sobre la Juventus: “¿Cuál fue la reacción en Italia tras el descenso de 2006?”, en referencia al caso del Manchester City. En cada rueda de prensa, de hecho, hay al menos una pregunta sobre la posible sanción al club, considerado culpable de 114 infracciones financieras entre 2009 y 2018 en un macrojuicio que duró más de tres años. Una de las comparaciones más frecuentes en Inglaterra es la de la Juventus, con el tema de Calciopoli citado varias veces para hacer entender la gravedad de la situación y el caso de las plusvalías utilizado como vara de medir para entender qué podrá pasar en el futuro.
«Manchester City como la Juventus del Calciopoli»: en Inglaterra insisten, De Zerbi esquiva la cuestión
EL VÍNCULO
Antes del partido contra el Manchester United, crucial para el Tottenham, colista y sin victorias en la liga, no faltó la pregunta sobre la Juventus en relación con su etapa como futbolista: De Zerbi, de hecho, se enfrentó a ella en la Serie B en la temporada 2006/2007 cuando vestía la camiseta del Napoli, justo después del descenso tras el Calciopoli.
LA REFERENCIA A LA JUVE
En Inglaterra, el caso del Manchester City también se analiza estableciendo una comparación con la Juventus, entre los años de Calciopoli y el reciente caso de las plusvalías: cuando el periodista preguntó al entrenador cómo era jugar contra aquel equipo, descendido de la Serie A, la referencia al Manchester City era clara. «Me preguntaba si recuerdas la reacción en Italia y si los demás equipos de la Serie B se sentían perjudicados por el hecho de que se les hubiera quitado una plaza de ascenso», le preguntaron a De Zerbi, en una referencia clarísima al posible descenso del City, que podría correr la misma suerte.
De Zerbi esquiva el tema
Pero el entrenador no cayó en la trampa: "¿Qué quieres decir, quieres llegar al Manchester City? Como jugador estaba loco, no recuerdo en qué pensaba. La atención ahora está en los jugadores, sobre todo ahora que estamos en el fondo de la clasificación, no tengo tiempo para pensar en otros problemas que no sean mi equipo". Deja la decisión en manos de la comisión que se ocupa del caso, deseando honestidad y sentido de la responsabilidad, sin destaparse nunca sobre la comparación con la Juventus, que en Inglaterra ya se ha convertido en un tema recurrente.
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