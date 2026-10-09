El Tottenham es colista de la Premier League, pero en la rueda de prensa de Roberto De Zerbi llegó una pregunta sobre la Juventus: “¿Cuál fue la reacción en Italia tras el descenso de 2006?”, en referencia al caso del Manchester City. En cada rueda de prensa, de hecho, hay al menos una pregunta sobre la posible sanción al club, considerado culpable de 114 infracciones financieras entre 2009 y 2018 en un macrojuicio que duró más de tres años. Una de las comparaciones más frecuentes en Inglaterra es la de la Juventus, con el tema de Calciopoli citado varias veces para hacer entender la gravedad de la situación y el caso de las plusvalías utilizado como vara de medir para entender qué podrá pasar en el futuro.











