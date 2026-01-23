Man Utd
Manchester United da el siguiente paso hacia la remodelación de Old Trafford con un 'hito importante' alcanzado para completar los planes del estadio de 100,000 asientos
El Man Utd revela planes para Old Trafford
El pasado marzo, Ratcliffe declaró que quería que el nuevo estadio del United se convirtiera en el ‘Wembley del Norte’. Sin embargo, los planes para construir esta vasta estructura, que podría costar más de £2 mil millones ($2.7 mil millones), se han visto afectados por problemas financieros. A pesar de eso, Ratcliffe explicó por qué el United había decidido optar por un estadio de nueva construcción en lugar de remodelar Old Trafford.
"Tenemos un estadio en Old Trafford hoy en día, que es un poco improvisado, ¿no es así? Conoces estadios que fueron construidos o tribunas que fueron construidas en diferentes momentos: no encajan muy bien", dijo. "El techo tiene goteras. No tiene la mejor infraestructura. Los jugadores no pueden llegar por debajo de la tierra y todo ese tipo de cosas. Está justo al lado del ferrocarril, lo que comprime a los aficionados cuando llegan, así que no podemos hacer que la gente entre al estadio tan fácilmente y salga del estadio.
"Conoces esta expresión: no gastes buen dinero después del malo. Creo que lo que habría sucedido si hubiéramos intentado renovar el estadio es que habríamos descubierto que en realidad probablemente habría costado el 70 por ciento del costo de construir un estadio nuevo. Y en 25 años estaríamos hablando de construir un estadio nuevo porque no sería perfecto. Entonces miramos la opción de un estadio nuevo y, por supuesto, entonces puedes diseñar el estadio perfecto - puedes construir un estadio muy grande.
"En última instancia, se redujo a, ya sabes, ¿cuál es la manera más sabia de gastar el dinero del Manchester United? Porque al final del día, es el dinero del Manchester United el que efectivamente estará detrás de esto."
- AFP
Man Utd lanza nuevo proyecto
El viernes, United anunció el lanzamiento oficial de la Corporación de Desarrollo Mayoral para la Regeneración de Old Trafford (OTR MDC). Los Red Devils describen esto como un 'hito importante' en su misión de construir un 'hogar de clase mundial' para el club y el área circundante. El OTR MDC será la 'fuerza impulsora' detrás de la transformación del área de 370 acres de Old Trafford y el objetivo es construir más de 15,000 nuevas viviendas y crear 90,000 empleos. Añade que esto mejorará el espacio público, proporcionará beneficios significativos de infraestructura para los aficionados, residentes y visitantes, y se espera que agregue más de £7 mil millones ($9.5 mil millones) por año a la economía del Reino Unido.
El Man Utd apunta a construir un estadio de primera categoría.
La directora de operaciones del United, Collette Roche, admitió que fue un privilegio liderar este proyecto en su intento de hacer del nuevo Old Trafford uno de los mejores estadios del mundo. Agregó que este desarrollo marca un hito importante para el club.
Ella dijo en el sitio web del United: "Es un honor representar al Manchester United en el lanzamiento de la Corporación de Desarrollo Mayoral de Regeneración de Old Trafford. Nuestra ambición es construir el mejor estadio de fútbol del mundo, uno digno de nuestros seguidores, nuestra historia y nuestro futuro. Queremos crear la mejor atmósfera y experiencia de día de partido en el fútbol mundial, al tiempo que aseguramos que el estadio actúe como un catalizador para un nuevo distrito vibrante para fanáticos, residentes y visitantes. Hoy marca un momento histórico para nuestro club, para Trafford y para el Gran Manchester. Expresamos nuestro agradecimiento a Lord Coe, al Alcalde Andy Burnham, al Consejo de Trafford, a GMCA y a todos nuestros socios y representantes de la comunidad por su liderazgo y colaboración para ayudarnos a alcanzar este importante hito."
- AFP
'Momento decisivo para el Man Utd'
El ex olímpico Lord Sebastian Coe es el presidente del OTR MDC. En sus declaraciones, describió este momento como uno "definitorio" para United, pero agregó que aún queda un largo camino por recorrer.
El Presidente de World Athletics dijo: "Hoy es un momento definitorio, el comienzo de un compromiso a largo plazo para transformar el área de Old Trafford. ¡Ahora estamos abiertos para los negocios, y hay mucho por hacer! Durante los próximos meses, compartiremos nuestro plan maestro preliminar y comenzaremos a hacer realidad esta visión."
Anuncios