El Manchester United considera una sorprendente reunión con James Garner para la ventana de transferencias de enero mientras el entrenador Ruben Amorim planea una renovación del mediocampo
United considera un movimiento de bajo costo por Garner, el hombre en forma del Everton
En un nuevo informe del Daily Mail, United está decidiendo si lanzar un movimiento a precio reducido por Garner, quien emergió a través del sistema juvenil del club en 2019 antes de unirse al Everton de David Moyes tres años después.
Garner ha sido uno de los intérpretes destacados del Everton esta temporada, con el joven de 24 años habiendo jugado un papel clave en la victoria de los Toffees por 1-0 sobre United en la Premier League el 24 de noviembre.
Y según se informa, tanto las actuaciones llamativas de Garner, junto con el hecho de que su actual contrato con el Everton expira al final de la temporada, han llevado a United a considerar un intento de atraerlo de regreso a Old Trafford el próximo mes.
Hablando sobre su brillante racha de forma que lo ha visto liderar al Everton en 2025-26, Garner dijo a principios de este mes: “Creo que [jugar como centrocampista senior] es algo bastante natural, para ser honesto. Soy un líder bastante tranquilo. He sido capitán prácticamente en todos los lugares en los que he estado, pasando por los equipos juveniles, así que es algo bastante natural para mí.
"Espero poder llevar a los chicos y con quien termine jugando en el centro del campo, estoy seguro de que puedo ayudarlos y ellos pueden ayudarme.”
Everton tiene la opción de extender el contrato de Garner por 12 meses más, aunque han iniciado conversaciones con sus representantes mientras buscan asegurarlo con un contrato más largo.
- Getty Images Sport
Los Diablos Rojos quieren fichar a Anderson del Forest y de Inglaterra el próximo verano
El mismo informe del Mail afirma que United ve a Garner como una opción asequible para iniciar una reconstrucción del mediocampo que esperan incluirá el fichaje de Anderson del Nottingham Forest el próximo verano.
Anderson se ha establecido como un lugarteniente clave para el entrenador de Inglaterra Thomas Tuchel antes de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.
El jugador de 23 años, que ha obtenido seis convocatorias con los Tres Leones, desempeñó un papel clave ayudando a su país a clasificarse para el torneo insignia de la FIFA, estando el exjugador de Newcastle United bien posicionado para comenzar su primer partido contra Croacia el miércoles 17 de junio de 2026, siempre que esté en forma para hacerlo.
Anderson está actualmente contratado con el Forest de Sean Dyche hasta 2029, habiendo firmado un contrato de cinco años cuando se unió al club del City Ground desde Newcastle en 2024.
Describiendo la aparición de Anderson como uno de los jugadores clave de Inglaterra en su exitosa campaña de clasificación para la Copa del Mundo, Tuchel dijo en noviembre: “Anderson es un jugador clave para nosotros en este momento. Es uno de los mejores mediocampistas de la Premier League; por eso está con nosotros y es titular para nosotros.
“Se lo merece porque ha sido nada menos que impresionante. Sin embargo, tiene que seguir adelante ahora. Es un mediocampista muy completo y móvil, y eso es lo que sigue mostrándome.”
El entrenador Amorim confirma que el United está explorando el mercado de invierno
Los rumores del interés del United en tanto Garner como Anderson surgen después de que el entrenador principal Ruben Amorim confirmó que el club está listo para entrar en el mercado de transferencias de enero si el jugador "perfecto" a largo plazo se encuentra disponible.
"La única cosa que intentaremos aportar ahora – y al final de la temporada – son jugadores que sean perfectos para nuestro futuro", dijo Amorim antes de la derrota 2-1 del United a manos del Aston Villa el pasado domingo.
El United se ha encontrado en una situación de escasez de jugadores tras las salidas de Noussair Mazraoui, Amad Diallo y Bryan Mbeumo, quienes se han unido a Marruecos, Costa de Marfil y Camerún respectivamente para la Copa Africana de Naciones, que dura hasta el domingo 18 de enero.
Los 20 veces campeones también están sin el capitán Bruno Fernandes, quien se espera que esté fuera de juego durante un mes después de sufrir un problema en el tendón de la corva en la derrota contra el Villa de Unai Emery.
- Getty Images Sport
Según informes, el United ha llamado de nuevo a un joven mediocampista para aumentar las opciones de Amorim
Aunque el club aún no ha confirmado la noticia oficialmente, The Athletic informa que el United ha decidido convocar al joven mediocampista Toby Collyer de su período de préstamo con el equipo del Championship, West Bromwich Albion, en un esfuerzo por aumentar las opciones de Amorim. Collyer, de 21 años, hizo 12 apariciones en la liga para los Baggies de Ryan Mason, registrando una asistencia.
El United buscará volver a la senda de la victoria cuando reciban en casa al Newcastle de Eddie Howe en la liga el Boxing Day, antes de cerrar su 2025 con otro enfrentamiento en casa contra el colista Wolverhampton Wanderers el martes 30 de diciembre.