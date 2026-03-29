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Malo Gusto sale en defensa del «alto directivo» Liam Rosenior en medio de la crisis del Chelsea
Gusto apoya a Rosenior para que sea titular en el Chelsea
El defensa francés ha expresado públicamente su firme apoyo a Rosenior, admitiendo que no comprende el intenso escrutinio al que se ha visto sometido el técnico de 41 años desde su nombramiento en Stamford Bridge. Rosenior tomó las riendas en enero tras el sorprendente despido de Enzo Maresca, pero su llegada fue recibida inicialmente con escepticismo y burlas en las redes sociales por parte de los aficionados rivales.
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El lateral promete luchar por su apasionado entrenador
Gusto declaró a ESPN: «Creo que él [Rosenior] es un entrenador de primer nivel; he visto que mucha gente lo ha criticado. Creo que, ante todo, es una gran persona, además de un gran entrenador y, como tú dices, es joven. Tiene mucho que ofrecer de cara al futuro, pero si es el entrenador del Chelsea es porque tiene el talento necesario para ello. Nosotros, como equipo, tenemos que creer en él, creer en nuestra forma de jugar, ceñirnos a nuestro plan y ver cómo va.
«Es una buena persona, es muy honesto, muy sencillo, se nota que es muy apasionado. Quiere compartir con nosotros su pasión por el fútbol y yo siento que quiero jugar para él, quiero dar lo mejor de mí cuando me saque al campo».
Dificultades tras la sorpresa de Maresca
La transición tras la era Maresca ha resultado complicada para el gigante londinense. El italiano fue destituido de forma inesperada a pesar de haber conquistado el Mundial de Clubes y la Liga de Conferencias en su primera temporada. Gusto reveló que la decisión dejó atónito al vestuario y sugiere que el posterior bajón de forma es consecuencia directa de una convulsión tan importante a mitad de temporada.
«Fue un poco complicado para nosotros a mitad de temporada cuando despidieron a Enzo Maresca», explicó Gusto. «Así que la llegada de un nuevo entrenador ahora mismo supuso un gran cambio para el equipo, creo; para ser sinceros, todos nos quedamos sorprendidos. Es un poco difícil [cambiar de sistema], cuando empiezas a entender uno y de repente tienes que cambiar a otro; quizá sea un poco más [difícil] para nosotros porque tenemos un poco menos de experiencia».
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La junta directiva se mantiene firme a pesar de la racha de derrotas
Aunque los resultados han sido desalentadores, incluida una abultada eliminación por un marcador global de 8-2 de la Liga de Campeones a manos del París Saint-Germain, según se informa, la directiva del Chelsea mantiene una actitud paciente. A diferencia de las anteriores administraciones en Stamford Bridge, la actual dirección está dando prioridad a la estabilidad a largo plazo frente a los cambios precipitados durante este periodo difícil para la joven plantilla. A pesar de una racha en la que el equipo ha sufrido cuatro derrotas consecutivas y ha encajado 12 goles en ese lapso, se espera que a Rosenior se le dé tiempo para implementar su filosofía. Fuentes internas sugieren que el entrenador será juzgado a lo largo de varios años en lugar de meses, ya que la directiva considera la actual campaña como una fase de transición agravada por la marcha de Maresca.