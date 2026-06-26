Malik Tillman, Sebastian Berhalter y Folarin Balogun brillan, pero persisten las dudas defensivas. ¿Quién sube y quién baja en la selección estadounidense?

IRVINE, California — La fase de grupos de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos lo tuvo todo: dos victorias contundentes, una derrota frustrante y un debate nacional sobre «Country Roads». En cifras, fue la mejor fase de grupos de su historia. Pero el viernes ya nada de eso importaba.
Así funciona este torneo: el equipo cumplió, ganó el grupo y avanzó a dieciseisavos. Ahora enfrenta a Bosnia y Herzegovina, el momento que definirá su camino. Lo hecho hasta ahora importa, pero solo como preparación para lo que viene.
GOAL analiza quién sube y quién baja.