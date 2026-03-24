Malik, el marido de Kate Scott, se ofrece a ayudar a Thierry Henry a debutar en el boxeo, pero el exentrenador de Deontay Wilder descarta una posible colaboración con Roy Keane

El vínculo entre ambos va más allá de la admiración profesional, ya que Scott ha revelado una profunda conexión personal que llevó a Henry a llamarle por FaceTime antes de su boda con Kate, quien trabaja junto al francés en el programa de la Liga de Campeones de CBS Sports. Esta relación ha llevado a Scott a ofrecer sus servicios como entrenador de talla mundial en caso de que Henry decidiera alguna vez ponerse los guantes.

En declaraciones a Action Network, Scott dijo: «¿Debería Thierry Henry, con su nuevo físico, plantearse un combate de boxeo? Por supuesto, porque, incluso sin tener en cuenta su figura, ya tenía la fortaleza mental necesaria, lo que se necesita para competir al más alto nivel. Cuando ves su nuevo físico, y hablo con él sobre ello, me cuenta que ha reducido el consumo de azúcar. Eso es a lo que realmente se dedica. También quiere que todo el mundo reduzca el consumo de azúcar.

«Justo el otro día estuve hablando con él sobre eso, y me dijo: “Malik, pruébalo solo durante un mes, o dos, y antes de que te des cuenta, te sentirás mejor”. Y está realmente centrado en ello. Y le ha dado sus frutos, porque, si ves su físico, está en forma. Y creo que, con su fuerza mental y todo lo que ha tenido que superar para ser quien es hoy, eso es lo que haría falta para convertirse en un luchador, y creo que Henry tiene esas cualidades para hacerlo. No solo en el boxeo, sino en cualquier deporte que hubiera elegido. Si Thierry Henry estuviera interesado en hacer algo relacionado con el boxeo y necesitara mi ayuda, estaría ahí para él, más rápido de lo que tarda Superman en cambiarse de ropa. Sin duda, lo haría y le echaría una mano con eso.