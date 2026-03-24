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Malik, el marido de Kate Scott, se ofrece a ayudar a Thierry Henry a debutar en el boxeo, pero el exentrenador de Deontay Wilder descarta una posible colaboración con Roy Keane
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El potencial como luchador y el físico de Henry
A Henry se le ha elogiado durante mucho tiempo por su capacidad atlética sobre el terreno de juego, pero su reciente transformación física ha llamado la atención de los aficionados a los deportes de combate. El exganador de la Copa del Mundo ha adoptado un estilo de vida disciplinado centrado en una dieta estricta, llegando incluso a eliminar el azúcar para mantener un nivel físico de élite incluso tras su retirada. Esta dedicación no ha pasado desapercibida para Malik, el exentrenador del púgil de peso pesado Wilder, famoso por sus nocauts. Scott cree que la transición de Henry del campo de fútbol al ring sería perfecta gracias a la fortaleza mental y la disciplina del francés en lo que respecta a su salud.
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Una oferta «de superhéroe» para la leyenda del Arsenal
El vínculo entre ambos va más allá de la admiración profesional, ya que Scott ha revelado una profunda conexión personal que llevó a Henry a llamarle por FaceTime antes de su boda con Kate, quien trabaja junto al francés en el programa de la Liga de Campeones de CBS Sports. Esta relación ha llevado a Scott a ofrecer sus servicios como entrenador de talla mundial en caso de que Henry decidiera alguna vez ponerse los guantes.
En declaraciones a Action Network, Scott dijo: «¿Debería Thierry Henry, con su nuevo físico, plantearse un combate de boxeo? Por supuesto, porque, incluso sin tener en cuenta su figura, ya tenía la fortaleza mental necesaria, lo que se necesita para competir al más alto nivel. Cuando ves su nuevo físico, y hablo con él sobre ello, me cuenta que ha reducido el consumo de azúcar. Eso es a lo que realmente se dedica. También quiere que todo el mundo reduzca el consumo de azúcar.
«Justo el otro día estuve hablando con él sobre eso, y me dijo: “Malik, pruébalo solo durante un mes, o dos, y antes de que te des cuenta, te sentirás mejor”. Y está realmente centrado en ello. Y le ha dado sus frutos, porque, si ves su físico, está en forma. Y creo que, con su fuerza mental y todo lo que ha tenido que superar para ser quien es hoy, eso es lo que haría falta para convertirse en un luchador, y creo que Henry tiene esas cualidades para hacerlo. No solo en el boxeo, sino en cualquier deporte que hubiera elegido. Si Thierry Henry estuviera interesado en hacer algo relacionado con el boxeo y necesitara mi ayuda, estaría ahí para él, más rápido de lo que tarda Superman en cambiarse de ropa. Sin duda, lo haría y le echaría una mano con eso.
Se le cierran las puertas a Keane
Aunque la puerta está de par en par abierta para Henry, Scott no tiene ninguna intención de dar la bienvenida a Keane a su equipo. La posibilidad de un posible combate de exhibición entre el icono del Manchester United y el ex campeón mundial Carl Froch no le interesa en absoluto a Scott.
«Solo me interesa el boxeo de alto nivel. Si hablara con mi mujer sobre ello, ella solo quiere que me dedique al boxeo de alto nivel. Ahora que estoy casado, lo tengo todo en cuenta, no solo por mí, sino también por lo que le parece bien a mi mujer», afirmó. «Lo que le parece bien a mi mujer es que entrene a boxeadores de alto nivel, no a famosos ni a otros deportistas de alto nivel».
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Aspiraciones para el Salón de la Fama
En la actualidad, Scott se centra en consolidar su legado como uno de los grandes en la esquina. Habiendo trabajado ya en lo más alto de la división de peso pesado, tiene la mirada puesta en el Salón de la Fama más que en el espectáculo de los combates entre divisiones. El entrenador concluyó: «Ella [Kate] entiende mi pasión y lo en serio que me tomo el entrenamiento, y que algún día quiera convertirme en un entrenador del Salón de la Fama, que algún día se me considere un gran entrenador».