Getty Images Sport
Traducido por
Malick Fofana desvela las ambiciones del Sunderland después de que Mikel Arteta bloquee su traspaso al Arsenal
Mikel Arteta bloqueó el fichaje del Arsenal
El Sunderland cerró una de las operaciones más intrigantes del mercado de fichajes de verano al hacerse con el extremo de 21 años Fofana, procedente del Olympique de Lyon. La operación, valorada en aproximadamente 30 millones de libras, permitió a los Black Cats imponerse a una competencia importante para fichar al internacional belga, muy bien valorado. De forma llamativa, la trayectoria de Fofana podría haber sido muy distinta si Arteta hubiera dado luz verde a un movimiento hacia el norte de Londres. Al Arsenal se le ofreció la posibilidad de fichar al belga la semana pasada, mientras rastreaba el mercado en busca de refuerzos ofensivos tras las salidas de Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli.
El Arsenal había identificado a Julian Alvarez como su objetivo principal, pero una vez quedó claro que el argentino seguía en el Atletico Madrid, la atención se desvió brevemente hacia Fofana. Sin embargo, las informaciones apuntan a que Arteta tenía dudas sobre la capacidad de Fofana para adaptarse de inmediato a las exigencias físicas de la Premier League. La cúpula del Arsenal también se mostró reticente porque habría preferido una cesión con opción de compra, mientras que el Lyon buscaba estrictamente una venta permanente para equilibrar sus propias cuentas.
- AFP
La ilusión de Fofana por el proyecto de Wearside
A pesar del interés frustrado desde los Emiratos, Fofana ha llegado al Sunderland con una mentalidad positiva y una visión clara de su futuro en el noreste de Inglaterra. En declaraciones a los medios oficiales del club tras firmar un contrato de larga duración, habló sobre la cálida bienvenida que recibió y la insistencia del equipo de captación del Sunderland.
«Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí y no veo la hora de empezar», dijo el extremo. «Hablé con mucha gente antes de venir aquí y me transmitieron la sensación de que de verdad me querían. Han sido 48 horas muy intensas, pero no veo la hora de ponerme en marcha. Ya he jugado en la Europa League y espero poder aportar esa experiencia aquí».
El tira y afloja por Fofana
Aunque el entrenador Regis Le Bris estaba desesperado por añadir la explosiva velocidad del delantero a sus filas, no fue fácil para el Sunderland hacerse con Fofana. El jugador también fue objeto de un tira y afloja de última hora con el Crystal Palace el último día del mercado. Pero la llegada de Fofana supone toda una declaración de intenciones para el Sunderland, que se ha mostrado activo en la remodelación de su plantilla de cara a la máxima categoría.
El belga está decidido a consolidarse como uno de los favoritos de la afición en el Stadium of Light, prometiendo un estilo de juego que prioriza el talento y el espectáculo. «Soy una persona y un jugador creativo y espero que la gente me vea con alegría. La Premier League es una experiencia nueva para mí, así que espero que sea una gran temporada. Sé que con esta plantilla podemos hacer algo especial», añadió.
- Getty Images Sport
El ambicioso mercado de verano del Sunderland
Fofana se convierte en el quinto fichaje de un transformador mercado de verano para el Sunderland, y se une a jugadores como Kevin Danso y la joven promesa Angulo. La estrategia de fichajes del club se ha centrado en combinar experiencia contrastada en Europa con talento joven de gran proyección, una estrategia ejemplificada por la llegada de Fofana procedente de la Ligue 1. Le Bris se ha mostrado contundente al hablar de la calidad de las nuevas incorporaciones, incluso mientras la plantilla afronta los contratiempos por lesiones a principio de temporada de jugadores como Diarra. Con el mercado de verano ya cerrado, el foco se desplaza por completo al rendimiento sobre el terreno de juego, empezando por una exigente visita al Brentford.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias