El Sunderland cerró una de las operaciones más intrigantes del mercado de fichajes de verano al hacerse con el extremo de 21 años Fofana, procedente del Olympique de Lyon. La operación, valorada en aproximadamente 30 millones de libras, permitió a los Black Cats imponerse a una competencia importante para fichar al internacional belga, muy bien valorado. De forma llamativa, la trayectoria de Fofana podría haber sido muy distinta si Arteta hubiera dado luz verde a un movimiento hacia el norte de Londres. Al Arsenal se le ofreció la posibilidad de fichar al belga la semana pasada, mientras rastreaba el mercado en busca de refuerzos ofensivos tras las salidas de Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli.

El Arsenal había identificado a Julian Alvarez como su objetivo principal, pero una vez quedó claro que el argentino seguía en el Atletico Madrid, la atención se desvió brevemente hacia Fofana. Sin embargo, las informaciones apuntan a que Arteta tenía dudas sobre la capacidad de Fofana para adaptarse de inmediato a las exigencias físicas de la Premier League. La cúpula del Arsenal también se mostró reticente porque habría preferido una cesión con opción de compra, mientras que el Lyon buscaba estrictamente una venta permanente para equilibrar sus propias cuentas.