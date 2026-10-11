Serie A, 6.ª jornada
Como-Roma 0-0
Goleadores: ninguno
El gran partido del domingo a la hora de comer deja el primer 0-0 de la temporada, después de 54 encuentros. A las 12:30, el Como de Cesc Fàbregas no pasa del empate sin goles en el Sinigaglia ante la Roma de Gian Piero Gasperini, en el partido correspondiente a la sexta jornada de la Serie A, tras el parón de selecciones. El duelo enfrenta a dos maestros del fútbol del campeonato y a los dos equipos que más parecen candidatos a plantarle cara al Inter. La expulsión de Malen por una dura entrada sobre Kaiki, en el minuto 53, es el gran sobresalto: deja a la Roma con diez y hará que el neerlandés se pierda el próximo partido en el Olímpico contra el Genoa. El Como, que venía de una dura derrota en Frosinone, suma tres victorias y dos empates y se encuentra a cinco puntos del liderato y a tres de la Roma. El equipo romano empató 2-2 contra el Inter antes del parón y sigue a dos puntos de distancia. No ha ganado en Como en las últimas tres temporadas y esta vez se queda a las puertas de la victoria: Lorenzo Pellegrini estrelló un balón en el poste en la primera parte.Pero quienes salen beneficiados son el Inter y la Lazio.