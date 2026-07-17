Paolo Maldini, nuevo director técnico, y Leonardo, presidente del Club Italia y su asesor de confianza, visitaron por primera vez el centro técnico de Coverciano. Bajo la elección del presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, inicia la etapa que busca renovar la selección y el fútbol italiano.
Traducido por
Maldini y Leonardo hacen su primera aparición oficial en Coverciano. La elección del nuevo seleccionador vive momentos tensos: ¿qué se sabe de Pirlo y Mancini?
ACONTECIMIENTO SIMBÓLICO
Tras reunirse ayer en Milán, Maldini y Leonardo visitaron hoy por primera vez la sede central para planificar la nueva etapa. Allí se reunieron con representantes de la Asociación Italiana de Futbolistas, mientras en el interior se desarrollaba el curso para futuros entrenadores. Esta primera aparición pública, captada en algunas fotos, tuvo un valor simbólico: se espera que en las próximas horas, o durante el fin de semana, se anuncie al nuevo seleccionador nacional.
DOS SOLUCIONES PARA LA SELECCIÓN NACIONAL
Más allá de las sugerencias más atractivas —Pep Guardiola se ha desmarcado oficialmente al afirmar en una entrevista que no tiene prisa por volver pronto a un banquillo— o de algunas candidaturas de última hora, la sensación es que la carrera por dirigir a los Azzurri en la Liga de Naciones de septiembre —con miras al Mundial 2026 y a la Euro 2028— se reduce a dos opciones. Por un lado, la opción más respaldada —por conocimiento, estima y costes— por el presidente de la Federación, Malagò, que impulsa el regreso de Roberto Mancini cuatro años después de su dimisión en agosto de 2022.
MALDINI ANIMA A PIRLO
Paolo Maldini y Leonardo exploran un perfil atípico y sin gran renombre. Todo apunta a Andrea Pirlo, actual técnico del United FC de los Emiratos Árabes Unidos, con contrato hasta 2027. Ahora está en Letonia con su equipo preparando la pretemporada y, de momento, no ha recibido una llamada para reunirse en Roma con Maldini y Leonardo. Aun así, la idea de ser el próximo seleccionador le seduce.
LAS PALABRAS DE MALAGO'
En una reciente entrevista con DAZN, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, afirmó sobre el sucesor de Gennaro Gattuso: «En la elección del próximo seleccionador no hubo contactos con ningún entrenador antes de hablar con Paolo y Leonardo. De lo contrario, habríamos empezado con muy mal pie; habría traicionado de inmediato los principios que nos llevaron a iniciar esta relación». Así, confía en consensuar un nombre a más tardar a principios de la próxima semana.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias