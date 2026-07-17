Más allá de las sugerencias más atractivas —Pep Guardiola se ha desmarcado oficialmente al afirmar en una entrevista que no tiene prisa por volver pronto a un banquillo— o de algunas candidaturas de última hora, la sensación es que la carrera por dirigir a los Azzurri en la Liga de Naciones de septiembre —con miras al Mundial 2026 y a la Euro 2028— se reduce a dos opciones. Por un lado, la opción más respaldada —por conocimiento, estima y costes— por el presidente de la Federación, Malagò, que impulsa el regreso de Roberto Mancini cuatro años después de su dimisión en agosto de 2022.