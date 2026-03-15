Traducido por
Maldini vuelve al Milan: por qué no le fue bien con los rossoneri
RECORRIDO ESPECIAL
Filippo Galli, histórico compañero de equipo de mi padre Paolo, hablaba así, en su calidad de exentrenador de las categorías inferiores del AC Milan, de su pupilo Daniel Maldini: «Daniel puede desempeñar muchas funciones, desde la de mediapunta hasta la de segundo delantero, pasando por la de centrocampista ofensivo. Es capaz de marcar de muchas formas y de adaptarse a distintas situaciones de juego. Ha tenido una trayectoria lineal, como todos los talentos. En cuanto a su comportamiento, el chico siempre ha sido irreprochable; en cuanto a la constancia en el esfuerzo, se tomaba algún que otro descanso, pero eso forma parte del proceso de crecimiento. Se trata de un jugador que ve el fútbol como pocos. Lo que me llama la atención de él es su capacidad para encontrar la jugada que te sorprende».
Tras su debut en la Serie A el 2 de febrero de 2020 en el Milan-Verona (1-1), Daniel Maldini acumula otras emociones especiales. El 24 de septiembre de 2020 debuta en competiciones europeas, sustituyendo a Lorenzo Colombo durante el partido de la fase previa de la UEFA Europa League, ganado por 3-2 contra el Bodø/Glimt. El 1 de octubre siguiente juega por primera vez como titular entre los profesionales, con motivo del partido de la Europa League ganado en la tanda de penaltis contra el Rio Ave (11-10). Su sexta aparición con el primer equipo, el 6 de enero de 2021 en la liga durante el Milan-Juventus, coincide con el partido número mil disputado por los miembros de la familia Maldini en la Serie A con la camiseta rossonera (347 de Cesare, 647 de Paolo y 6 de Daniel).
El 25 de septiembre de 2021, con Pioli en el banquillo y su padre Paolo en la tribuna como directivo, marcó su primer gol como profesional, de cabeza, contra el Spezia en el Estadio Picco.
MONZA Y ADIÓS
La intuición de Galliani, que conocía el talento de Daniel desde que era poco más que un niño, de fichar a Maldini jr. para el Monza en enero de 2024 marcó un punto de inflexión en la carrera del jugador nacido en 2001. La despedida del Milan se materializó el verano siguiente tras causar una buena impresión con la camiseta del equipo de Brianza, con el que firmó un contrato de dos años, con opción de renovación por una temporada más si se cumplían determinadas condiciones. En la temporada 2024-2025 con el Monza, en plena zona de descenso, jugó solo seis meses, marcando tres goles, pero mostrando jugadas importantes, propias de un verdadero talento, que le valieron una llamada importante y un salto de calidad. El 1 de febrero de 2025 fue fichado a título definitivo por el Atalanta por 14 millones de euros, de los cuales el 50 % fue a parar a las arcas del Milan, y un año después llegó el nuevo traspaso a la capital con la Lazio.
¿QUÉ ES LO QUE NO FUNCIONÓ EN EL MILÁN?
Siempre hay algo de romanticismo cuando se habla de Maldini y del Milan, de una historia que nunca se borrará y que rezuma respeto, victorias, emoción y unión. Daniel ha sabido mantenerla viva gracias a su talento y a su actitud ejemplar, extremadamente digna y modesta, una característica que también define a la familia. Ha marcado goles en la Serie A y ha jugado en Europa, haciendo las delicias de su padre en la grada. Es difícil decir con certeza qué es lo que no funcionó; la crítica y la afición se dividen entre quienes consideran que no tenía el nivel para ser protagonista en el Milan y quienes, por el contrario, creen que solo pagó las consecuencias de la expulsión del club de su padre Paolo por parte de Gerry Cardinale.