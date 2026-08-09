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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Maldini: «También pensé en De Rossi y Grosso como seleccionadores, pero no podíamos tocar a los entrenadores de la Serie A»

Italia
Fichajes
P. Maldini

El ex capitán cuenta algunos entresijos sobre sus dos semanas en la FIGC

En una entrevista concedida al Corriere della Sera, Paolo Maldini explica las razones que le habían llevado a elegir a Andrea Pirlo como seleccionador de Italia, antes de que terminara su breve etapa como presidente del Club Italia y director técnico de la selección. Maldini también desvela otros dos perfiles en los que él y Leonardo habían pensado para el cargo de seleccionador: Daniele De Rossi y Fabio Grosso.


Maldini explica: "¿Pirlo? Nuestra idea estaba ligada a la técnica. Al juego ofensivo. A un cambio. En Italia nos hemos quedado atrás en muchas cosas. Queríamos que la formación de los chicos se basara no en la exasperación táctica, sino en la técnica, el uno contra uno, la mentalidad ofensiva. Y queríamos a un entrenador joven, que hubiera tenido una historia en la selección. Eran tres nombres".



  • ¿Quién, además de Pirlo?

    "Daniele De Rossi y Fabio Grosso. Tres campeones del mundo. Pero el presidente nos dijo que, en base a los acuerdos que le llevaron a la elección, con el apoyo de todos los clubes salvo la Lazio, no podíamos tocar a los entrenadores de los equipos de Serie A. Así que De Rossi y Grosso quedaban descartados".


    LEE LA ENTREVISTA COMPLETA A PAOLO MALDINI

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