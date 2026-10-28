Desde el inicio del sistema moderno de la Liga de Campeones de África en 2016, el Zamalek ha quedado eliminado en la fase de grupos de forma recurrente en todas las ediciones en las que su grupo incluyó a algún rival árabe.

En la edición de 2017, el equipo se despidió del torneo tras terminar tercero en un grupo que incluía al USM Argel, al Al-Ahli Trípoli de Libia y al Caps United de Zimbabue.

El escenario se repitió en la temporada 2020-2021, cuando el Zamalek se enfrentó al Espérance de Túnez, al Mouloudia de Argel y al Teungueth FC de Senegal, y fracasó en su intento de clasificarse para los cuartos de final.

En la temporada 2021-2022, su grupo incluyó al Wydad de Marruecos, al Petro de Luanda de Angola y al Sagrada Esperança, pero terminó la competición fuera de los puestos de clasificación.

En cuanto a la edición 2022-2023, se encontró frente al Espérance de Túnez, al Chabab Belouizdad de Argelia y al Al-Merrikh de Sudán, y volvió a quedar eliminado en la fase de grupos.

Al caer esta vez con el Mouloudia de Argel y el Club Africain de Túnez, vuelve a plantearse la pregunta sobre la capacidad del conjunto blanco de romper este patrón.