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¡Malas noticias para Luis Enrique! El PSG confirma que Nuno Mendes ha sufrido una lesión en el muslo y se perderá el gran duelo contra el Barcelona
Mendes, baja para el duelo europeo
Enrique afronta un serio problema en defensa mientras el Paris Saint-Germain prepara su trascendental encuentro de Champions League contra el Barcelona. El club francés ha confirmado oficialmente que el lateral izquierdo Mendes no estará disponible para el partido en el Parque de los Príncipes.
El defensa de 22 años sufrió una lesión en el muslo durante un reciente partido del club en una competición nacional, y las pruebas posteriores han revelado que es más grave de lo que se temía inicialmente. Es un contratiempo frustrante para el exjugador del Sporting CP, que ha sido una pieza fundamental de la defensa parisina cuando ha estado en plena forma.
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De medida de precaución a lesión confirmada
La lesión se produjo durante la victoria del PSG por 3-1 ante el Estrasburgo el sábado por la noche. Mendes entró en el minuto 53 como suplente en la segunda parte, pero no pudo terminar el partido y abandonó el campo poco antes del pitido final. El club publicó un parte médico oficial en el que señalaba que el jugador está de baja tras sufrir una lesión muscular en el muslo izquierdo y que permanecerá de baja varias semanas.
Antes de que se publicaran los resultados médicos definitivos, aún quedaba cierta esperanza de que el problema fuera leve. Tras la victoria ante el Estrasburgo, Luis Enrique se mostró cauto al ser preguntado por el estado del jugador. «No sé si podemos llamarlo lesión, pero decidimos jugar con un futbolista menos porque no queríamos correr ningún riesgo», declaró el entrenador a L'Equipe.
El técnico español optó por terminar el partido con diez jugadores antes que arriesgarse a agravar la lesión de su lateral izquierdo titular, pero las pruebas del domingo por la mañana acabaron por confirmar la mala noticia: no habría tiempo suficiente para que se recuperase antes del duelo contra el Barcelona.
Dilema táctico para Luis Enrique
La ausencia de Mendes llega en un momento especialmente inoportuno por la amenaza concreta que plantea el rival. El juego ofensivo del Barcelona pasa a menudo por su joven estrella Lamine Yamal, y el éxito previo de Mendes al neutralizar al extremo con su selección apuntaba a que era el candidato ideal para esa tarea. Sin su lateral izquierdo titular, Enrique debe encontrar ahora la manera de frenar a uno de los jóvenes talentos más creativos del fútbol mundial sin sacrificar el equilibrio ofensivo de su equipo.
La profundidad actual de la plantilla ofrece al cuerpo técnico varias opciones. Lucas Digne es el sustituto más natural dentro del equipo y tiene experiencia para afrontar un partido de esta magnitud. Sin embargo, Digne ha tenido dificultades en enfrentamientos anteriores contra extremos de élite muy rápidos, lo que ha llevado a plantear que Enrique podría buscar otra solución. Otro firme candidato es Lucas Hernandez, que últimamente ha jugado sobre todo como defensa central, aunque alcanzó la élite como lateral izquierdo.
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Soluciones internas y profundidad de plantilla
Como alternativa, el entrenador podría optar por una solución más experimental que ya ha funcionado en el pasado. Warren Zaïre-Emery, la joven promesa del club, ya ha jugado como lateral en periodos de sanción o lesión. Aunque su posición natural es la de centrocampista, su capacidad atlética y su inteligencia táctica le permiten adaptarse a varias funciones sobre el terreno de juego.
Este cambio obligaría a reorganizar el centro del campo y podría dar más protagonismo a Joao Neves. Situar a Zaïre-Emery en el lateral izquierdo daría al PSG un perfil más interiorizado, lo que podría ayudarle a imponerse en la lucha por el centro del campo sin renunciar a la presencia física necesaria para medirse a los atacantes técnicos del Barcelona.
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