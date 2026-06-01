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¡Malas noticias para las Lionesses! La capitana inglesa Leah Williamson es una de las dos jugadoras descartadas para el clave partido de clasificación al Mundial contra España, mientras el equipo de Sarina Wiegman espera el alta médica de Lauren James
Otro revés por lesión en una temporada complicada para Williamson
Williamson ha sufrido varias lesiones esta temporada. Comenzó el curso con una rodilla lesionada, consecuencia de la final del Europeo del verano pasado, y no jugó hasta diciembre. Poco después de su regreso, una lesión en la pantorrilla la mantuvo fuera un mes y luego una rotura en el isquiotibial la dejó de baja cinco semanas.
Se recuperó a tiempo para la semifinal de la Liga de Campeones contra el Lyon, pero solo ha jugado un minuto desde la derrota del 2 de mayo y terminó la temporada de la Superliga Femenina en el banquillo contra el Liverpool el 16 de mayo.
Pese a todo, la capitana inglesa seguía en la convocatoria de Wiegman para los próximos clasificatorios mundialistas contra España y Ucrania, pero el lunes se anunció que, tras «seguir un programa de rehabilitación», quedaba descartada por una nueva lesión en el isquiotibial.
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Un revés para Inglaterra, pero la victoria en Wembley les da confianza
Es un duro golpe para las Lionesses, líderes del grupo con billete directo a la clasificación, pero que necesitan un buen resultado en España el viernes para mantener la ventaja. La baja de Williamson complica el objetivo, por lo que la defensa del West Ham Grace Fisk la reemplazará.
Sin embargo, Inglaterra ya venció a La Roja en marzo sin Williamson, con una pareja de centrales formada por Lotte Wubben-Moy y Esme Morgan que cuajó una actuación brillante en la victoria por 1-0 en Wembley. Eso dará confianza al equipo de cara al partido del viernes, sabiendo que acaban de vencer a un rival de tanta calidad sin su capitana.
Keating se une a Williamson en su decisión de no viajar a España
Williamson no es la única baja. Cuando parecía lista para debutar en Wembley, la joven de 21 años sufrió una conmoción cerebral en un entrenamiento con el Manchester City la semana pasada y se quedó fuera de la convocatoria para España. La portera de 21 años iba a debutar en Wembley el domingo, tras ser titular en toda la FA Cup con las Cityzens y ayudarles a llegar a la final. Su ausencia fue sorpresiva: la japonesa Ayaka Yamashita la reemplazó y mantuvo la portería a cero en la victoria 4-0 sobre el Brighton que selló el doblete.
En aquel momento no se conocía la gravedad, pero ahora se confirma que Keating sigue el protocolo de regreso tras conmoción y podría estar lista para el partido contra Ucrania la próxima semana. En su lugar ha sido convocada la portera del Brighton, Sophie Baggaley.
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¿Habrá más bajas? Inglaterra, preocupada por el estado físico de James
Los aficionados ingleses esperan que no haya más malas noticias, pues preocupa el estado físico de Lauren James. La estrella del Chelsea jugó en el torneo World Sevens de Londres la semana pasada, pero se perdió la final que su equipo ganó.
La entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, confirmó que James sufrió «una pequeña lesión» y dijo: «Aún debemos evaluarla para saber si se unirá a la concentración de Inglaterra». Su ausencia sería un golpe duro para las Lionesses, pues su capacidad para cambiar partidos es única en la plantilla.
Las Lionesses, líderes de su grupo, se concentraron el lunes y el viernes visitan a España en el Estadi Mallorca Son Moix. Luego recibirán a Ucrania el martes 9 de junio en el Hill Dickinson Stadium; necesitan ganar para asegurar la clasificación directa al Mundial y evitar la repesca.