¿Malas noticias para el Eintracht de Fráncfort? Un club de primera división podría fichar a Markus Krösche tras una importante negativa

Se espera que Krösche asuma la dirección deportiva del Milan. Tras quedarse fuera de la Liga de Campeones, el club despidió al entrenador Massimiliano Allegri, al director general Giorgio Furlani, al director deportivo Igli Tare y al director técnico Geoffrey Moncada.

Para enderezar el rumbo, el club había pensado en el seleccionador austriaco Rangnick, pero el técnico de 67 años rechazó la oferta, según la Gazzetta dello Sport, pese a que su contrato con la Federación Austriaca de Fútbol vence tras el Mundial.

Krösche, por su parte, tiene contrato en Fráncfort hasta 2028, pero en el pasado ya se le ha relacionado con una posible salida, incluso con un fichaje por el Bayern de Múnich o el BVB.