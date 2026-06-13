Según los expertos en fichajes Matteo Moretto y Fabrizio Romano, el director deportivo del equipo de Hesse es una de las principales opciones del Milan.
Traducido por
¿Malas noticias para el Eintracht de Fráncfort? Un club de primera división podría fichar a Markus Krösche tras una importante negativa
Se espera que Krösche asuma la dirección deportiva del Milan. Tras quedarse fuera de la Liga de Campeones, el club despidió al entrenador Massimiliano Allegri, al director general Giorgio Furlani, al director deportivo Igli Tare y al director técnico Geoffrey Moncada.
Para enderezar el rumbo, el club había pensado en el seleccionador austriaco Rangnick, pero el técnico de 67 años rechazó la oferta, según la Gazzetta dello Sport, pese a que su contrato con la Federación Austriaca de Fútbol vence tras el Mundial.
Krösche, por su parte, tiene contrato en Fráncfort hasta 2028, pero en el pasado ya se le ha relacionado con una posible salida, incluso con un fichaje por el Bayern de Múnich o el BVB.
La marcha de Krösche llegaría en un mal momento para el Eintracht de Fráncfort
Su marcha sería inoportuna para el SGE. Tras una temporada desastrosa, el Eintracht planea empezar de cero. Ya se dio el primer paso con el regreso del entrenador Adi Hütter, que sustituye a Albert Riera, un error de Krösche. Sin embargo, aún quedan cuestiones por resolver en la plantilla; entre otras, hay que aclarar quién sucederá a Nathaniel Brown, que está a punto de fichar por el FC Bayern de Múnich.
Desde 2021 dirige el mercado de fichajes en Fráncfort y ha forjado una excelente reputación como vendedor: los traspasos de Hugo Ekitike, Omar Marmoush y Randal Kolo Muani reportaron cerca de 100 millones de euros cada uno. Sin embargo, su tasa de éxito con los últimos fichajes ha bajado, lo que podría llevarlo a buscar un cambio de aires.
Eintracht de Fráncfort: ventas récord bajo la dirección de Markus Krösche
Jugadores Posición Nuevo club Cantidad del traspaso Randal Kolo Muani Delantero centro Paris Saint-Germain 95 millones de euros Hugo Ekitike Delantero centro Liverpool 95 millones de euros Omar Marmoush Delantero centro Manchester City 75 millones de euros Willian Pacho Defensa central París Saint-Germain 40 millones de euros Jesper Lindström Centrocampista ofensivo SSC Nápoles 30 millones de euros