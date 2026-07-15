El diario catalán Sport asegura que Asllani no ha cerrado su fichaje por el BVB porque el Barcelona aún puja. El club azulgrana busca un recambio para Ferran Torres, quien podría fichar por el PSG, y ve en Asllani la solución.

Asllani tiene una cláusula de rescisión de 29 millones, cifra asumible para el Barça si Torres fichara por el PSG. El BVB también podría pagarla, pero sus ingresos dependen de vender a Serhou Guirassy.

El futuro del delantero, que supuestamente tiene una cláusula de 35 millones de euros (solo para grandes clubes), sigue incierto.

Su cláusula solo está activa hasta el 15 de julio, así que todo indica que se quedará. Aunque el jugador de 30 años podría marcharse después, no está claro si para entonces Asllani no habrá firmado ya por otro equipo, lo que dejaría al Dortmund sin refuerzo.