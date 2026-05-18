Tabakovic ha brillado esta temporada: marcó 15 goles y dio tres asistencias en 35 partidos con el Gladbach, que luchó por no descender. En la repesca mundialista anotó cuatro tantos, incluido el 1-1 clave ante Italia en la final.

Su cesión en el Gladbach finaliza y debe regresar al TSG Hoffenheim, donde tiene contrato hasta 2027.

Aún se desconoce si tendrá futuro en el equipo que disputa la Europa League. «La cesión de un año fue acertada. En julio hablamos; Haris buscaba más minutos y los ha aprovechado en Mönchengladbach», declaró el director deportivo del Hoffenheim, Andreas Schicker, tras la goleada al Gladbach, y añadió: «Ahora volverá. Tras el Mundial veremos; la próxima temporada tendremos más partidos y Haris aporta cualidades que quizá no tengamos en la plantilla. En verano entrará en el último año de su contrato, así que debemos valorarlo todo».

Sus actuaciones le han valido ofertas de otros equipos de la Bundesliga, entre ellos el VfL Wolfsburgo, que primero debe ganar el playoff contra el SC Paderborn para mantenerse en la categoría.