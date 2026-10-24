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cm grafica malago italia 2026 27Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Malagò: «Soy hincha de la Roma y sueño con el quinto Mundial de Italia»

Roma
Serie A

Habla el comisario de la FIGC

Giovanni Malagò, comisario de la FIGC, habla en una entrevista concedida a Il Mattino: «Nuestro país produce talentos en muchas disciplinas. Es un patrimonio que hay que poner en valor. Tenemos que cerrar el círculo. Si conquistáramos la quinta Copa del Mundo, nos convertiríamos en la selección con más títulos de la historia. Soñar no cuesta nada».


  • Sobre el equipo de sus amores: «No reniego de la historia de mi familia. Mi padre fue miembro del consejo de administración y después, en tres ocasiones, vicepresidente de la Roma, y contribuyó a la conquista de dos títulos de liga con Dino Viola y Franco Sensi. De niño iba con él al estadio: no veo por qué debería ocultar mi afición. Me parece hipócrita. Pero cuando asumo un cargo institucional, las afinidades dejan paso a la imparcialidad».

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