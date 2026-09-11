El presidente federativo Giovanni Malagò sigue adelante por su camino, rechaza con firmeza todos los rumores sobre su «inelegibilidad» para las elecciones que lo llevaron a convertirse en el número 1 del fútbol italiano y sigue presionando con fuerza en el capítulo de la selección italiana, que en el próximo parón podría traer muchísimas novedades a nivel de convocatoria por parte del nuevo seleccionador Roberto Mancini.

En declaraciones al margen de su intervención en "Il tempo delle Donne", el presidente federativo explicó así a Ansa el momento que atraviesa la selección italiana.



