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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Malagò o Galliani: ¿a quién apoya la Juventus? Las palabras de Carnevali

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El consejero delegado de la Juventus expresa la postura del club

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Durante la Junta de Accionistas de la Juventus, el consejero delegado del club, Giovanni Carnevali, también habló sobre las próximas elecciones a la presidencia de la FIGC, cuyo plazo de presentación de candidaturas vence mañana: «Adriano Galliani y Giovanni Malagò son dos figuras muy destacadas, personas de gran capacidad. En cualquier caso, las votaciones se celebrarán el 14 de diciembre, así que tenemos tiempo de sobra para valorar y conocer también los programas», informa Gazzetta.it.

  • Carnevali añade: «Creo que debemos escuchar también un poco a todos los demás sectores, pero pienso, sobre todo, que como clubes deberíamos contribuir a intentar mejorar el sistema y apoyar a quien sea el nuevo presidente de la federación».

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