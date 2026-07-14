Malagò: «Maldini es el plan A; no hubo contacto con el seleccionador antes de él y Leonardo. Soy un innovador»

Las relaciones con la Liga de la Serie A





Ya se han dado cuenta, y yo se lo reitero: tienen un producto que depende por completo de la Federación. La relación entre clubes y selección es clave, pues define el valor de los jugadores de cada plantilla.





Sobre la situación de la FIGC





Hay un impulso por hacerlo bien y un estímulo especial de la gente. Saben que es un reto y que deben implicarse. Haré todo lo posible para que se sientan parte de algo importante.





Sobre la piratería





La Liga ha trabajado mucho y la política ya intervino. Quien compró los derechos es la primera víctima, y las cifras de piratería son absurdas. Aportaré mis habilidades de gestión y mis ideas para reducir este problema.





Sobre la base del movimiento futbolístico italiano





Hemos perdido casi seis millones de personas de 18 a 35 años, la principal cantera de la selección. Esto se debe al descenso demográfico y a que muchos jóvenes eligen otros deportes. Pese a ello, el número de federados se ha mantenido estable e incluso ha crecido gracias al fútbol sala, el fútbol femenino y el fútbol playa. Hoy el gran reto es recuperar el atractivo y fomentar la imitación que lleva a los jóvenes a practicar un deporte. Si aparece un Sinner que triunfa, es más probable que un chico diga: «Quiero jugar al tenis». De igual modo, si en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina se logran resultados extraordinarios, es natural que los deportes de invierno ganen interés.





Sobre el fútbol femenino





Hace pocos años la profesionalización de la Serie A era un objetivo; hoy es una realidad. Algunos equipos ya asoman al podio europeo y la selección nacional es competitiva. En Estados Unidos, Noruega, Canadá y Gran Bretaña las chicas juegan al fútbol en colegios y universidades gracias a su estructura. Aun así, la brecha persiste: debemos ampliar la base. Si en el fútbol masculino hay que consolidar lo existente, en el femenino hay que conquistarlo.





Sobre la innovación y la evolución del fútbol





Todo lo que aumente el espectáculo sin traicionar la esencia del fútbol es válido. Pero hay que evitar exagerar. El voleibol lo hizo bien: el «rally point» pareció una revolución, y hoy nadie lo cuestiona. Hoy nadie lo cuestiona. Por eso no rechazo las novedades. Apoyo, por ejemplo, sancionar la simulación y castigar a quienes pierden tiempo: es insoportable y falta al respeto a quienes pagan una entrada.





Sobre la semifinal Francia-España del Mundial





Francia tiene más profundidad de plantilla y calidad. Es una final anticipada: el ganador llegará con ventaja a la final, también por su mejor estado físico.







