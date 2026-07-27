Es una jornada crucial la que espera al presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, para tratar de contener el evidente malestar generado por el caso Andrea Pirlo, con el riesgo de dimisión del director técnico de Italia y responsable del Club Italia, Paolo Maldini, y de su colaborador Leonardo. El máximo dirigente de la FIGC se reunirá con las dos personas a las que había confiado el proyecto de resurgimiento del fútbol italiano para comprender si siguen existiendo las condiciones para continuar y, a partir de las 18:00, con los representantes de los distintos estamentos de cara al Consejo Federal de mañana.
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Malagò habla sobre el caso Andrea Pirlo antes del encuentro con Maldini y Leonardo: «¿Nuevo seleccionador? He recibido muchísimos mensajes, pronto hablaré con todos»
Malagò en Il Sole 24 Ore
La decisión sobre el próximo seleccionador de Italia es una cuestión prioritaria y Giovanni Malagò, presente en un evento de Il Sole 24Ore, comentó los últimos acontecimientos: «¿El seleccionador? Desde esta mañana estoy recibiendo muchísimos mensajes. Hablaré con todos lo antes posible, como es justo que sea. Para nuestra recuperación en términos de credibilidad competitiva al máximo nivel, donde nada está descontado, hay que trabajar con chicos que hoy tienen entre 13 y 16 años. Por eso hay que modificar toda la cadena desde el punto de vista de la formación, de la cultura y eso implica también al entrenador. Es una cuestión de siembra, las ideas están muy claras. Lo estamos haciendo, también entre mil complejidades, porque hay que llevar a cabo una transformación. Hay que tener en cuenta que somos un país que antes estaba centrado en el fútbol, mientras que ahora ya no lo estamos porque también hay muchos otros deportes».
«Seleccionador, mañana»
Interceptado posteriormente frente a la sede de la Federación Italiana de Fútbol en via Allegri, en Roma, Malagò habló con los periodistas presentes: "¿El nuevo seleccionador? Llegará en breve, antes de mañana. Estoy trabajando”. Abodi ha dicho que se ha hecho un pésimo papel: “Hay que ver quién lo ha hecho".
HORAS MUY CALIENTES
Malagò tratará de superar el gran revuelo dejado en herencia por los «noes» ilustres de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola y por la brevísima etapa ligada a la candidatura de Andrea Pirlo, impulsada por Maldini y Leonardo, buscando una solución que pueda dar continuidad al proyecto técnico nacido hace menos de tres semanas con los nombramientos promovidos por el nuevo presidente de la Federación. Que prepara obviamente un plan de salida en caso de separación de Maldini y Leonardo y piensa en Giorgio Chiellini como director técnico alternativo, con uno entre Antonio Conte y Roberto Mancini en el banquillo de Italia.
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