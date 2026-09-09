Getty/GOAL
Traducido por
«Mal asesorado»: los casos de Ismaila Sarr y Jean-Philippe Mateta desconciertan a la leyenda del Crystal Palace Clinton Morrison tras los vínculos con el Liverpool y una extraña afirmación sobre su contrato
- Getty/GOAL
Sarr se negó supuestamente a entrenarse en medio de los vínculos con el Liverpool
Sarr, que ya había llamado la atención en el Watford, regresó al fútbol inglés en 2024 tras una cesión de una temporada en el Marsella. Marcó 21 goles en todas las competiciones la pasada temporada, mientras el Palace añadía el trofeo de la Conference League a sus recuerdos de la FA Cup y la Community Shield.
El extremo de 28 años vio puerta con Senegal en el Mundial de 2026 y su cotización se disparó hasta el punto de que se especuló con un traspaso millonario a Anfield. Sarr estaba deseando completar ese cambio y, según se informa, llegó a negarse a entrenar en un momento dado mientras esperaba a que el Palace aceptara una oferta. Nunca se alcanzó un acuerdo.
¿Cómo se desarrollará la saga de Sarr en Selhurst Park?
Sarr no ha contado para el nuevo técnico, Pierre Sage, ya que un problema en la ingle le está frenando, mientras se queman muchos puentes. ¿Se aferra ahora desesperadamente a la esperanza de que alguien vuelva a llamar en el mercado de enero?
Cuando le plantearon esa pregunta a Morrison, el exdelantero del Crystal Palace, hablando por cortesía de Freebets.com, la fuente de reseñas sobre sitios de apuestas, contó a GOAL una desafortunada historia: «No sé qué está pasando porque yo simplemente pensaba que de verdad tenía una lesión. Y creo que el entrenador ha salido y ha dicho que tiene una lesión. Está entrenándose de manera individual. No está preparado para entrenar con el grupo.
«Lo entiendo. Liverpool viene a por ti y quieres irte. Pero haz las cosas de la manera correcta porque al final conseguirás ese traspaso. Eso es lo que siempre le he dicho a la gente. Y no sé si está lesionado o no lo está. Así que, ahora mismo, el Palace dice que está lesionado. Así que creo lo que dice el Palace porque conozco a gente allí. Está lesionado. Está entrenándose de manera individual. Así que esperaremos a ver.
«Si la gente piensa que no está entrenando porque quería conseguir su salida, sí, está decepcionado porque no consiguió su salida. Pero Marc Guehi, muchas veces, no consiguió su salida. [Eberechi] Eze no consiguió su salida. Al final, conseguirás tu salida. Gestiona la situación de otra manera.
«Y sé una cosa: el presidente te dejará salir seguro. Pero como llegasteis tan tarde con la oferta, el presidente no puede permitirse que el máximo goleador deje el club y dejar al club pendiendo de un hilo para seguir en la Premier League. Tienen que protegerse a sí mismos.
«Así que, si alguien quiere irse al Liverpool, no puede quedarse ahí esperando porque el Liverpool podría decir: “bueno, vamos a fichar a [Yankuba] Minteh”, que es un jugador más joven. Su traspaso al Liverpool podría no producirse. Lo que debería hacer es volver a estar en forma para el Palace, marcar goles y luego demostrárselo a la gente. Y después, en enero, si todo va bien, podría conseguir ese traspaso».
- Getty
¿Necesita el Liverpool fijarse en Sarr en el mercado de enero?
El Liverpool, que sigue muy interesado en el extremo del Brighton Minteh, sumó a sus filas este verano al ganador de la Champions League Bradley Barcola por 123 millones de libras (167 millones de dólares), junto al prometedor español Victor Munoz. Mantuvo a Cody Gakpo y espera dar minutos con regularidad al prodigio de 18 años Rio Ngumoha.
Teniendo todo eso en cuenta, ¿seguirá fijándose en Sarr cuando llegue el cambio de año? Morrison añadió: «Sé que quieren un jugador para la banda derecha. Y su número uno era Minteh. Y el Brighton les cerró la puerta. Ofrecieron 65 millones de libras.
«Sé que Sarr quiere ese movimiento allí, lo entiendo, es el Liverpool Football Club. Todo el mundo querrá ir al Liverpool. Pero el traspaso no se ha producido ahora. Y lo mejor que puede hacer es agachar la cabeza, ponerse en forma y desempeñar un papel importante para que el Palace haga una buena temporada.»
Mateta afirma que el último año de su contrato es inválido
Otra estrella destacada en Selhurst Park que ha estado generando muchos titulares no deseados es el corpulento delantero Mateta. El internacional francés, que estuvo cerca de fichar por el gigante de la Serie A AC Milan en enero, ha afirmado que la ampliación de 12 meses que se ha activado en su counteract no es válida.
Preguntado por esa situación un tanto extraña, Morrison dijo: «Con JP no entiendo eso. Y le conozco muy bien. Así que es algo extraño. Siento que le están asesorando mal. Es así de simple, es una buena persona. Le tengo mucho aprecio a JP. Y siento que le están asesorando mal.
«Pero una cosa con JP es que ahora mismo está lesionado. Debería estar de vuelta en una semana o un par de semanas. Cuando vuelva, lo dará todo por ese club. Como viste la temporada pasada, cuando había mucho ruido, se decía que se iba, que podría haberse ido al AC Milan. Obviamente, no ocurrió por el reconocimiento médico. Volvió y marcó el gol en la final de la Europa Conference League.
«Así que, obviamente, hay dos jugadores con los que los aficionados del Palace probablemente estén frustrados en este momento: Sarr y Mateta. Pero sigo pensando que son dos jugadores que tendrán un gran impacto en el club cuando regresen».
- Getty
Mateta y Sarr, ambos abiertos a nuevos retos
Mateta ha marcado 62 goles con el Palace en 203 partidos desde que llegó al club en enero de 2021. Ahora tiene 29 años y creerá que aún le queda un gran traspaso, y un nuevo desafío, en su carrera.
Lo mismo podría decirse de Sarr, que necesita aprovechar al máximo este gran momento a nivel individual, pero el Crystal Palace no cederá a la presión si las condiciones ofrecidas no son las adecuadas para el club. Está por ver qué traerá el mercado de fichajes de 2027.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias