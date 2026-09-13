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¡Makhanya, sin miedo, listo para el Celtic! El fichaje del verano promete rendir en el derbi decisivo
Makhanya se prepara para su primer Old Firm
El fichaje veraniego Olwethu Makhanya está disfrutando de su primera experiencia en un derbi de Glasgow, con el Rangers recibiendo al Celtic en el partido de cuartos de final de la Premier Sports Cup del domingo. El Hearts, el Hibernian y un Aberdeen con diez jugadores ya han sellado su billete para las semifinales en Hampden Park antes del duelo en Ibrox.
El defensa sudafricano de 22 años llegó procedente de la MLS y se asentó rápidamente en el once inicial de Derek McInnes.
Sin aficionados visitantes permitidos tras una decisión de la SPFL, Makhanya aspira a aprovechar el apoyo de la afición local para sellar una plaza entre los cuatro últimos.
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Una defensora se apoya en la confianza en sí misma y en el vínculo defensivo
En su rueda de prensa previa al partido, Makhanya reveló que tiene una confianza total en su capacidad para rendir en un gran escenario. Elogió la incipiente sociedad defensiva en el eje de la zaga junto a Emmanuel Fernandez, que ha ayudado al Rangers a encadenar cuatro victorias consecutivas encajando solo un gol.
El defensa subrayó que la buena comunicación con Fernandez, James Penrice y Dujon Sterling hizo que su transición al fútbol escocés fuera fluida.
«Antes incluso de venir aquí, siempre sentí que podía jugar a este alto nivel», afirmó Makhanya. «No diría que estoy sorprendido, porque ya tenía la convicción de que lo haría bien. Defensivamente, hay una muy buena asociación entre Fernandez y yo».
La unión y la fortaleza mental, claves para el éxito en el derbi
Makhanya señaló la dramática victoria del miércoles por 1-0 sobre el St Mirren como una prueba del creciente carácter mental y la unión del equipo. El defensa recalcó que la convivencia fuera del campo ha construido una base sólida para que el equipo afronte momentos de mucha presión.
Insistió en que todos los jugadores, incluidos los suplentes, deben mantenerse unidos ante el Celtic.
«Creamos ocasiones y seguimos insistiendo hasta que marcamos en los últimos minutos», añadió Makhanya. «Eso demuestra mucha mentalidad y carácter. Solo tenemos que intentar hacer nuestro trabajo y rendir, porque sabemos que la afición va a estar de nuestro lado».
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El Rangers apunta a una plaza en las semifinales de Hampden
Una victoria el domingo metería al Rangers en las semifinales, previstas para finales de octubre en Hampden Park. El sorteo oficial se celebrará inmediatamente después del pitido final en Ibrox.
Makhanya sigue centrado en ignorar el ruido externo y en concentrarse estrictamente en sus tareas defensivas.
El Rangers aspira a mantener su impulso y lograr una victoria crucial en el derbi para su afición.
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