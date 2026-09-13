¡Makhanya, sin miedo, listo para el Celtic! El fichaje del verano promete rendir en el derbi decisivo

El fichaje veraniego Olwethu Makhanya está disfrutando de su primera experiencia en un derbi de Glasgow, con el Rangers recibiendo al Celtic en el partido de cuartos de final de la Premier Sports Cup del domingo. El Hearts, el Hibernian y un Aberdeen con diez jugadores ya han sellado su billete para las semifinales en Hampden Park antes del duelo en Ibrox.

El defensa sudafricano de 22 años llegó procedente de la MLS y se asentó rápidamente en el once inicial de Derek McInnes.

Sin aficionados visitantes permitidos tras una decisión de la SPFL, Makhanya aspira a aprovechar el apoyo de la afición local para sellar una plaza entre los cuatro últimos.



