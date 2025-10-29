La Major League Soccer debutará la tecnología de Sonido Incorporado Inmersivo en el partido de playoffs entre LAFC y Austin FC
- Getty Images
Sistema de audio de seguimiento de balón revolucionario
La tecnología marca el primer uso de audio de balón aislado en una transmisión en vivo de fútbol, ofreciendo a los ingenieros de audio un control y una claridad sin precedentes. Al canalizar el sonido del balón en un canal dedicado, la mezcla de la transmisión entregará efectos más precisos e inmersivos, capturando la energía de cada patada, golpe al poste y reacción de los jugadores sin ser abrumado por el ruido ambiental del estadio.
Esta innovación proporciona a los mezcladores un "canal de balón" limpio y controlable, permitiéndoles enfatizar momentos clave en tiempo real sin afectar otros sonidos ambientales.
- Getty Images Sport
El compromiso de la MLS con la innovación tecnológica
EDGE Sound Research, líder estadounidense en audio multimodal, ha colaborado estrechamente con Major League Soccer durante el último año para adaptar su plataforma Virtual Sound Engine específicamente para la transmisión de fútbol. El director ejecutivo de la compañía, Valtteri Salomaki, explicó que el proceso de desarrollo involucró la optimización de herramientas de enfoque de audio para aprovechar los datos de seguimiento y generar automáticamente mezclas de efectos de campo para las transmisiones.
“Durante el último año, hemos colaborado estrechamente con Major League Soccer para adaptar nuestra plataforma Virtual Sound Engine, que apoya la automatización y mejora de las transmisiones [para] el fútbol”, dijo Salomaki según Sportsvideo.org. “Al principio, optimizamos nuestras herramientas de enfoque de audio para aprovechar los datos de seguimiento y generar automáticamente la mezcla de efectos de campo para las transmisiones.
“A medida que comenzamos a trabajar en varios estadios, nos dimos cuenta rápidamente de cómo el volumen del público puede apagar los sonidos del campo de juego. Ese desafío nos llevó a construir una nueva infraestructura de aprendizaje automático y DSP que nos permite ajustar rápidamente modelos a los sonidos específicos de los deportes, como el golpe de un balón.”
Evolución de la tecnología
EDGE Sound Research, un miembro del MLS Innovation Lab, había aplicado versiones anteriores de esta tecnología en entornos de estadios, incluido el Target Field de los Minnesota Twins, donde mejoró la experiencia en el lugar para los fanáticos con problemas auditivos. La empresa más tarde probó iteraciones de la tecnología en la Liga de Verano de la NBA en Las Vegas a principios de este año.
La aplicación para la MLS representa una evolución significativa, llevando la capacidad de seguimiento del balón desde la mejora del recinto a la aplicación en la transmisión, marcando esta semana la primera producción en vivo donde se desplegará la plataforma completa del Virtual Sound Engine para la MLS.
- Getty Images Sport
El impacto del MLS Innovation Lab
La iniciativa de audio llega a través del MLS Innovation Lab, que identifica, apoya y acelera startups que impulsan la próxima ola de tecnología deportiva, participación de los aficionados y rendimiento en el campo.