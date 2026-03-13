«Magia negra y otras tonterías»: Igor Tudor exige al Tottenham que deje de comportarse como «víctimas» en la lucha por evitar el descenso

Cuando se le preguntó en una rueda de prensa lo «dura» que había sido esta semana tras la derrota por 5-2 del Tottenham ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones el martes, Tudor respondió: «Dura, sin duda. No solo por el último partido, sino por el periodo que estamos atravesando y por lo que ha pasado. No es una situación fácil, no es un momento fácil y, por otro lado, supone un gran reto cambiar las cosas. Como todo en la vida, puedes elegir cómo ver la situación. Así que puedes quedarte y llorar o puedes luchar. Puedes ser la víctima o puedes decir: «Puedo cambiar algo». Este es el mensaje con el que quiero empezar y lo que les he dicho a los jugadores.

«Todo el mundo habla, todo el mundo tiene opiniones y la vida siempre es como tú la ves. El vaso siempre está medio vacío o medio lleno. Aquí no hay nada lleno, hay muchas cosas vacías, pero los momentos difíciles no duran para siempre. Pasará y creo que los jugadores que se tomen esto como un reto, como una oportunidad, se levantarán con el valor de cambiar las cosas; tras este periodo se convertirán en mejores personas y mejores jugadores.

«Así que, en los momentos difíciles, siempre se trata de eso, siempre se trata de nosotros. En el último periodo, se ha hablado mucho de lo que es el club, de los problemas, de que nadie puede hacer nada, y eso es como victimismo, como si fuéramos víctimas. Esta mañana les he dicho a los jugadores todo lo contrario. Somos el equipo y somos el cuerpo técnico. Todo depende de nosotros. Todas esas tonterías, todas las demás cosas son tonterías, y perdón por usar esta palabra, pero depende de nosotros».

A Tudor le preguntaron si este enfoque estaba funcionando, a lo que respondió: «Ya sabes, hago este trabajo todos los días. Trabajo psicológico. También es importante dar ánimos a los compañeros. Algunos de ellos no pueden con la situación, eso es seguro. Llega un momento en el que puedes ayudarles. Mi objetivo es ver si puedo ayudar a que de 20 jugadores, 18 o 15 estén a la altura. No sé cuántos. A veces no puedes hacer nada, pero la mayoría de las veces puedes lograr incluso pequeños cambios. Una pequeña ayuda, ya sabes, puedes hacerlo, pero también es lo que siempre me gusta decirles a los jugadores: no seáis víctimas. No penséis que no tiene que ver conmigo. Sabes que eso puede ser el problema más que todas esas cosas sobre el Tottenham y el club, ya sabes, como la magia en el club, como la mala magia negra y esas otras tonterías, ya sabes. Así que esto es lo que quiero transmitir con mi mensaje».