El Besiktas firmó una dominante actuación ofensiva para derrotar al Corum FK por 6-2 en la Super Lig, liderado por un brillante debut del fichaje estrella Dusan Vlahovic. El Besiktas presionó desde el inicio en Estambul y se adelantó a los apenas nueve minutos gracias a un remate de cabeza a bocajarro de Vaclav Cerny.

El conjunto local dobló su ventaja justo antes del descanso, cuando Vlahovic transformó con seguridad un penalti en el minuto 43 tras una mano dentro del área. El tanto supuso el primero del delantero con la camiseta del Besiktas y preparó el escenario para una explosiva actuación en la segunda parte.

La rotunda victoria por seis goles aseguró los tres puntos para el conjunto local, que mantiene así su fuerte inicio de la campaña doméstica.