El Real Betis logró su primera victoria en casa en la Champions League en 21 años al remontar ante el Porto en un emocionante 3-2. El capitán Isco marcó de penalti el gol de la victoria en el minuto 83 y mantuvo el pleno de triunfos de su equipo en la competición.

Abde Ezzalzouli abrió el marcador antes de que el Porto respondiera con dos goles casi consecutivos de Gabri Veiga y Samu Aghehowa.

El suplente Cucho Hernandez empató para el Betis antes de que Isco completara la remontada y asegurara la segunda victoria en casa del club en la historia de la Champions League.