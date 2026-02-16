«Madre mía» - Ryan Reynolds y Hugh Jackman se quedaron atónitos después de que el Wrexham lograra un emparejamiento de ensueño en la FA Cup contra el Chelsea

El Wrexham ha disfrutado de tres ascensos consecutivos y ahora tiene como objetivo la Premier League, y su encuentro contra el Chelsea es un buen barómetro de dónde se encuentra. El equipo de la Championship ocupa el octavo puesto de la tabla, a un punto del Derby County, sexto clasificado y último puesto de play-off.

El entrenador Phil Parkinson cree que están preparados para afrontar el reto, y a principios de este mes declaró a ESPN : «Escucha, ¿está la estructura de este club preparada para la Premier League y habría mucho trabajo por hacer [si llegáramos allí]?

Por supuesto, pero ¿no sería fantástico tener esa oportunidad? Probablemente dirías que no estábamos preparados para la Primera División, y desde luego tampoco para la Championship, pero creo que en el fútbol hay que seguir evolucionando sobre la marcha».