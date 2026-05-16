Brandon Vázquez dejó de ser espectador en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024. Jugando con el Monterrey, el ahora delantero del Austin FC se plantó a 30 metros de una dupla que antes veía solo en pantalla.

Le dijo a ESPN: «Antes del partido pensaba: “Mierda, voy a jugar contra ellos”. En el campo, cada vez que veía a Messi con el balón o haciendo un pase a [Luis] Suárez, me decía: “Joder, estoy jugando contra estos tipos”. Fue casi una experiencia extracorporal. Crecí jugando con ellos en FIFA, viéndolos celebrar goles, y de repente ahí estaba: Suárez en un uno contra uno con mi portero y yo a 30 metros”.



