Lyon, Paulo Fonseca: «¿La gestión de los cambios? Es fácil hablar al final de los partidos. La razón es que quizá soy un entrenador de m...»

Paulo Fonseca está muy enfadado tras la derrota del Lyon contra el Fenerbahce en la vuelta del playoff para acceder a la fase de liga de la Champions League. El entrenador del OL respondió así a un periodista, que le atacó por la gestión de los cambios: "Es siempre la misma pregunta, estoy acostumbrado. Al final del partido es fácil hablar, hablar de las sustituciones, es siempre lo mismo. Quizá la razón es que soy un entrenador de m... Esa es la explicación".