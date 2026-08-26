Momentos de tensión en el final de Lyon-Fener. Mientras los turcos celebraban el pase de ronda, Guendouzi quiso provocar a los rivales haciendo, entre otras cosas, el gesto de Jul (un rapero de Marsella). El gesto desató la reacción de los aficionados del Lyon y de los jugadores, que intentaron tomarse la justicia por su mano. Se produjo una trifulca sobre el campo y los jugadores fueron separados por los cuerpos técnicos. Captado por las cámaras, el ex de la Lazio gritó después «Allez l’OM», es decir, “Vamos Marsella”.





Todo nace, sin embargo, ya en la previa del partido. Abucheado ya desde el calentamiento y durante todo el encuentro en el Groupama Stadium, Guendouzi se dirigió al sector de aficionados del OL y les mostró varias veces el dedo corazón. El ex de la Lazio, por este gesto, también podría ser sancionado.