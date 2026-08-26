Pasa de todo en el final de Lyon-Fenerbahce, partido de vuelta del playoff de la Champions League que vio triunfar a los turcos, que sellan así su billete para la League Phase. Gran amargura para los franceses, que jugaban en casa y que en el tramo final la tomaron sobre todo con el centrocampista de los amarillos y azules, ex de la Lazio, Matteo Guendouzi. El francés, de hecho, como ex del Olympique de Marsella e ídolo del OM, se burló de los rivales y desató una pelea al pitido final.
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Lyon-Fenerbahçe, Guendouzi provoca y desata una tangana: el gesto, la referencia al Marsella y el dedo corazón. Pasa de todo
Momentos de tensión en el final de Lyon-Fener. Mientras los turcos celebraban el pase de ronda, Guendouzi quiso provocar a los rivales haciendo, entre otras cosas, el gesto de Jul (un rapero de Marsella). El gesto desató la reacción de los aficionados del Lyon y de los jugadores, que intentaron tomarse la justicia por su mano. Se produjo una trifulca sobre el campo y los jugadores fueron separados por los cuerpos técnicos. Captado por las cámaras, el ex de la Lazio gritó después «Allez l’OM», es decir, “Vamos Marsella”.
Todo nace, sin embargo, ya en la previa del partido. Abucheado ya desde el calentamiento y durante todo el encuentro en el Groupama Stadium, Guendouzi se dirigió al sector de aficionados del OL y les mostró varias veces el dedo corazón. El ex de la Lazio, por este gesto, también podría ser sancionado.
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