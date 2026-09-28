Según Marca, Rodrygo dio el lunes uno de los pasos más esperados en su recuperación personal. El brasileño volvió a sentir el contacto del balón en Valdebebas, un gesto que parece rutinario pero que tiene un peso enorme para un futbolista que ha pasado más de medio año alejado de los terrenos de juego. Este momento representa el tramo final de un camino que el extremo recorre con enorme paciencia desde el pasado invierno, con la meta ya a la vista.

Para comprender realmente la importancia de este avance, hay que remontarse a la noche del 2 de marzo. Durante un duelo en casa ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, todo se apagó para el exjugador del Santos en una secuencia devastadora que descarriló por completo su temporada. El diagnóstico médico fue demoledor: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha.