Lukaku: «La verdad es que estoy lesionado. No le estoy dando la espalda al Nápoles, pero tengo que estar al 100 % físicamente»

Tras días de rumores y especulaciones sobre la ausencia de Romelu Lukaku en Nápoles, los posibles ultimátums y las amenazas de acciones legales, ha sido el propio delantero belga quienha tomado la palabra para aclarar su situación. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, ha salido a la luz revelando el motivo por el que está prolongando su estancia en Bélgica.





El exjugador del Inter y de la Roma ha revelado que no se encuentra bien y que se ha sometido a pruebas médicas en Bélgica con médicos y preparadores físicos personales, que han detectado una inflamación en el flexor de la cadera. De ahí la decisión de realizar la rehabilitación en su país y no en Nápoles para poder estar «clínicamente al 100 %». Sin embargo,Lukaku ha precisado que «nunca le dará la espalda al Nápoles».